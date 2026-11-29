Cantante Álvaro Rod impacta al anunciar su relación con integrante de La Bella Luz: “Estoy hace unos meses” Salsero peruano Álvaro Rod olvidó a la modelo Samantha Batallanos y confirmó su romance con artista de la Bella Luz, con pasado en Grupo 5.

El salsero Álvaro Rod parece haber encontrado nuevamente el amor tras su mediática relación con la modelo Samantha Batallanos. El cantante dejó atrás aquella etapa sentimental y ahora mantiene un romance con una integrante de la agrupación La Bella Luz, aunque ha preferido llevar esta nueva historia lejos de los reflectores.

En conversación con Trome, el artista contó que lleva varios meses de relación y explicó por qué no desea hacer pública la identidad de su pareja. “Estoy en una relación hace unos meses, pero prefiero mantenerla así, como más tranquilo, porque es un poco proteger la intimidad”, declaró.

¿Qué integrante de la Bella Luz está con Álvaro Rod?

Las pistas que compartió Álvaro Rod permitieron conocer la identidad de su pareja. Se trata de Pamela Valle, quien, además de formar parte de La Bella Luz como coreógrafa, cuenta con una trayectoria en ese rubro de reconocidas agrupaciones de cumbia. Entre sus trabajos figuran Qué tal Cumbión y Grupo 5.

El cantante de 33 años también explicó que prefiere mantener su romance fuera de la exposición mediática para evitar comentarios sobre su vida personal. “Lo que pasa es que cuando uno expone su vida privada, te esperas cualquier cosa que puedan decir”, manifestó el intérprete.

Álvaro Rod descarta retomar una conversación con Samantha Batallanos

La historia que tuvo con Samantha Batallanos parece ser cosa del pasado. Álvaro Rod aseguró que no tiene problema en saludar a la exMiss Grand Perú 2019 si se encuentran por casualidad, pero dejó claro que no busca recuperar el trato que alguna vez tuvieron. “Yo creo que un saludo no se le debe negar a nadie, es parte de la educación, pero de ahí a entablar una conversación…”, comentó.

Además, el salsero descartó aceptar una invitación para tomar un café con su expareja. Según contó, ya se han encontrado en las instalaciones de América TV, donde ella participa en un programa, pero sus intercambios no pasan de un saludo. “Tampoco. Nos hemos cruzado en América yendo al programa donde ella está, pero más allá de un hola no hay”, señaló.