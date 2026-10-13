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¡Contraataca! Pamela Franco acude a comisaría y denuncia a Pamela López por violencia psicológica tras fuertes insultos en streaming

¡Se cansó! Pamela Franco presentó una denuncia contra Pamela López en Miraflores, acompañada por la abogada de Christian Cueva. La letrada advirtió posible pena de hasta 5 años de cárcel.


La abogada de Pamela Franco advirtió que Pamela López podría enfrentar una condena de entre 2 y 5 años de prisión si se determina su responsabilidad por presunta violencia psicológica. Foto: Instagram/Panamericana TV
La abogada de Pamela Franco advirtió que Pamela López podría enfrentar una condena de entre 2 y 5 años de prisión si se determina su responsabilidad por presunta violencia psicológica. Foto: Instagram/Panamericana TV
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Pamela Franco acudió la mañana de este martes 13 de octubre a la comisaría de San Antonio, en Miraflores, acompañada de la abogada de Christian Cueva, perteneciente al Estudio Villaverde, para presentar una denuncia contra Pamela López por presunta violencia psicológica. La acción legal se produjo luego de que la aún esposa del futbolista calificara de 'clandestinas' a las integrantes del club de fans de la cantante.

Pamela Franco, quien acaba de lanzar un negocio con Christian Cueva, decidió tomar medidas legales contra Pamela López tras las recientes declaraciones que realizó en el programa vía streaming 'Vale todo', el pasado viernes 9 de octubre, en contra de sus seguidoras, a quienes llamó 'clandestinas' por brindarle su apoyo.

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Pamela Franco se cansó de insultos de Pamela López

De acuerdo con una publicación difundida en la cuenta de Instagram del Estudio Villaverde, la intérprete interpuso una denuncia por presunta afectación psicológica debido a las expresiones que Pamela López utilizó durante su participación en 'Vale todo'. En dicho espacio, la expareja del futbolista le pidió que se 'calle' después de que Franco anunciara la creación de una ONG destinada a ayudar a niños con trastorno del espectro autista (TEA). Además, cuestionó a las integrantes de su club de fans.

"El día viernes a través del programa 'Vale Todo', la señora Pamela López habría vociferado una serie de insultos, ataques, no solo viene hacia la señora Pamela Franco, sino también acarrera un tema de un fandom de la señora Pamela Franco, no solo viene denigrando a una mujer, sino a varias mujeres", declaró la abogada Medaly Barrientos.

La letrada también anunció que esta no sería la primera disputa judicial entre ambas. Según explicó, Pamela Franco presentó una querella contra Pamela López por el presunto delito de difamación en 2024, proceso que estaría próximo a llegar a juicio. Asimismo, advirtió que continuarán evaluando las declaraciones públicas de la exparticipante de 'La granja VIP' y que no dudarán en presentar nuevas denuncias, incluso 'mil veces', si consideran que existen motivos legales para hacerlo.

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Pamela López podría ser condenada a 5 años

Finalmente, la representante legal se refirió a las posibles consecuencias penales que podría afrontar Pamela López en caso de que prospere la denuncia y se determine su responsabilidad. Según sostuvo, el delito denunciado podría contemplar una condena de entre dos y cinco años de prisión.

“Estamos hablando de la pena de 2 a 5 años, delito de lesiones en la modalidad de violencia psicológica que le viene causando a la señora Pamela Franco”, agregó Barrientos.

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