Beto Ortiz se gradúa como periodista a los 58 años y revela cómo fue estudiar con jóvenes: “Un escándalo” La figura de Willax TV, Beto Ortiz, culminó un objetivo que tenía pendiente desde hace casi 40 años.

A sus 58 años, Beto Ortiz volvió a las aulas para cerrar una etapa que había quedado pendiente durante casi 40 años. El periodista obtuvo el bachillerato en Comunicaciones, una meta que alcanzó después de desarrollar una reconocida carrera en la televisión y la prensa peruana.

El último sábado 28 de noviembre, el conductor dejó por unas horas los sets de televisión para convertirse en uno de los protagonistas de la ceremonia de la Universidad de Lima. Con toga y birrete, recibió su diploma rodeado de jóvenes estudiantes que compartieron con él esta etapa universitaria.

Beto Ortiz revela cómo fue estudiar con jóvenes

Volver a la universidad a los 58 años también significó para Beto Ortiz adaptarse a una generación mucho más joven. En una entrevista que concedió a Magaly Medina este año, el periodista contó que lleva cursos presenciales con alumnos de alrededor de 20 años e incluso aprovecha su carné universitario para pagar medio pasaje. Entre bromas, también comentó que la rectora de su casa de estudios tendría una edad cercana a la suya.

Sobre cómo fue estudiar con jóvenes cuando comenzó a asistir a la universidad, admitió que al principio su presencia causó "un escándalo", pero ahora siente que ya se acostumbraron a verlo y que pasó a ser "una banca más del jardín".

Además, el conductor de Willax TV reconoció que procura no intervenir demasiado durante las clases para evitar que sus compañeros lo vean como "el chancón antipático que levanta la mano". También contó que algunos profesores le dan la palabra y luego salen a fumar, mientras él continúa hablando.

Beto Ortiz celebra su graduación y conmueve con mensaje a su madre

Aunque lleva décadas trabajando en el periodismo, Beto Ortiz todavía tenía una cuenta pendiente con la universidad. El conductor recordó que ingresó a la Facultad de Comunicación hace 40 años y que empezó a ejercer su profesión apenas tres años después. Sin embargo, recién ahora pudo completar esa etapa de su formación académica.

Tras participar en la ceremonia de graduación, el periodista publicó varias fotografías de la celebración y compartió una reflexión sobre cumplir los sueños sin importar cuánto tiempo pase. También estuvo acompañado de su amiga Carla García, quien grabó el video, y tuvo un gesto especial con su madre, a quien le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram: “Mira, mamá: hoy me gradué”, finalizó.