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Pamela López arremete contra Christian Cueva por supuesta agresión psicológica: "Eso fue maltrato psicológico también para mis niños"

La expareja de Christian Cueva reveló que cuenta con pruebas de un supuesto caso de daño psicológico del futbolista hacia sus hijos y tacha las medidas legales contra ella como un show mediático.

Pamela López arremete contra Christian Cueva. Composición LR. YouTube
Pamela López arremete contra Christian Cueva. Composición LR. YouTube
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Pamela López reveló para el programa 'Magaly TV, la firme' que cuenta con pruebas acerca de un presunto caso de daño psicológico causado por Christian Cueva junto a su actual pareja Pamela Franco hacia ella y sus hijos. La empresaria indicó que posee informes de peritos durante su paso por la cámara Gesell, donde se muestra la violencia ejercida por parte de su expareja hacia los menores que ambos tienen.

Estas declaraciones surgen tras una supuesta denuncia de la actual pareja del jugador de Sport Boys, atribuida a López por daño psicológico. "Sí existe un informe, no solamente para mí sino para mis hijos. Ellos pasaron cámara Gesell, sí hay una afectación psicológica por parte del progenitor. Y ella [Pamela Franco] se paseó burlándose de mi dolor. Eso sí fue maltrato psicológico, no solamente para mí, sino también para mis niños", expresó la expareja del popular 'Aladino'.

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Pamela López informa que aún no ha sido notificada de la denuncia de Franco

La empresaria informó que aún no ha sido notificada de manera oficial de la denuncia de Pamela Franco, asegurando que hasta el momento no hay ningún documento legal que haya ingresado formalmente a su domicilio. López recalcó que tomó conocimiento de la supuesta acusación policial a través de las redes sociales y no mediante los canales judiciales correspondientes.

"Primero informarles de que no he sido notificada formalmente. No ha llegado a mi casa ninguna denuncia, pese a que ya me ha mandado infinidad de cartas notariales ella y el padre de mis hijos. Yo me he enterado por un simple TikTok de la tiktokera o representante legal. No sé cómo llamarla. Donde me comenta que he sido denunciada", expresó López acerca de la aparente denuncia en su contra.

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La denuncia de Pamela Franco es un show mediático, asegura Pamela López

Lejos de mostrarse intimidada por la acusación por presunta violencia psicológica, la expareja del deportista fue tajante al señalar que la intérprete solo estaría buscando generar atención en la prensa para promocionar sus contratos comerciales. Para López, el verdadero daño emocional no proviene de declaraciones del pasado, sino de conductas directas como las promesas incumplidas del futbolista con sus pequeños.

“Yo considero que esto es un show mediático. Porque ¿Afectación psicológica? El último lunes ha hecho creo que un video donde promociona panetones, promocionando una ONG. Es un show mediático, más de lo mismo”, cuestionó Pamela López, asegurando además que el jugador canceló a último minuto la salida con su hijo para priorizar su asistencia al estadio en compañía de la cantante.

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