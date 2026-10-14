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Pamela López revela que Christian Cueva se olvidó de su hijo y culpa directamente a Pamela Franco: "Esa mujer ..."

¡Nueva acusación! Pamela López estuvo en el programa de Magaly Medina y señaló que Christian Cueva dejó llorando a su hijo el fin de semana. Tras esta confesión, la trujillana aseguró que todo fue por culpa de Pamela Franco.

Pamela López responde tras ser denunciada por maltrato psicológico a Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
Pamela López responde tras ser denunciada por maltrato psicológico a Pamela Franco. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
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Pamela López volvió a pronunciarse sobre los conflictos que mantiene con Christian Cueva y Pamela Franco. Durante una entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme', la trujillana relató un episodio que involucra a uno de sus hijos y aseguró que el futbolista le habría generado expectativas al invitarlo a pasar tiempo con él en su concentración.

La influencer sostuvo que el menor terminó esperando una respuesta de su padre sin conseguir comunicarse con él. Además, dejó entrever que la presencia de la cumbiambera en el estadio habría influido en lo sucedido. Sus declaraciones se produjeron después de que la cantante de cumbia la denunciara por comentarios recientes en los que la animadora de eventos la calificó de clandestina.

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Pamela López expone promesa incumplida de Christian Cueva a su hijo

Durante su conversación con Magaly Medina, Pamela López explicó que Christian Cueva le manifestó el viernes por la noche su intención de que uno de sus hijos se quedara a dormir en su concentración. Aunque reconoció que ese acuerdo no estaba contemplado en su conciliación, afirmó que aceptó la propuesta para favorecer el acercamiento entre el futbolista y el menor.

“El viernes por la noche me dice que quiere que mi hijo pernocte en su concentración. En mi conciliación no dice eso, pero yo acepto para que estén juntos y sanen”, relató la trujillana al recordar cómo comenzó la situación.

Sin embargo, el sábado el niño se comunicó con su padre para preguntarle si podía acudir a la concentración, pero el deportista respondió que le avisaría. La influencer señaló que, después de asistir a un cumpleaños, el menor volvió a intentar contactarlo, aunque no obtuvo respuesta.

López manifestó que su hijo se quedó esperando una comunicación que, de acuerdo con su testimonio, nunca llegó. También cuestionó que el futbolista de Sport Boys le solicite constantemente que lo comunique con sus hijos, mientras ella asegura tener que afrontar episodios como el que describió en televisión.

“¿Yo tengo que aguantar eso?, ver cómo mi hijo llora, ver cómo me pide que le lleve a la concentración. Esa es mi eterna pelea”, expresó evidentemente molesta.

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Pamela López culpa a Pamela Franco

En la misma entrevista de 'Magaly TV, la firme', Pamela López vinculó lo ocurrido con la presencia de Pamela Franco en el estadio. La influencer dejó entrever que la asistencia de la cantante de cumbia habría sido un factor relacionado con el presunto incumplimiento de Christian Cueva hacia su hijo.

“No entendía por qué lo deja plantado; es porque esa mujer asistió al estadio”, declaró la trujillana ante Magaly Medina, al explicar por qué considera que el futbolista no habría concretado el encuentro que, según su relato, había propuesto inicialmente.

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