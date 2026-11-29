Dina Páucar conmueve al anunciar la muerte de Walter Rodríguez, vocalista de Los Ronish: “Con profundo dolor y tristeza” Artistas como Dina Páucar y el grupo Los Capos expresaron sus condolencias, recordando el legado musical de Walter Rodríguez y el impacto que tuvo en la música boliviana.

El cantante boliviano Walter Rodríguez Mariscal, conocido por ser el vocalista de Los Ronish, falleció este domingo 29 de noviembre. Así lo anunció la agrupación sureña en sus redes sociales, donde expresaron que la partida del músico dejará un gran vacío no solo entre sus compañeros, sino también en el público.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro hermano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista del grupo. Pedimos elevar una oración por su eterno descanso a nuestros seguidores, contratistas y público en general", señala el mensaje.

El cantante boliviano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista de Los Ronish, falleció este domingo 29 de noviembre. La agrupación anunció su muerte a través de redes sociales..

Asimismo, indicaron que en el transcurso de las próximas horas darán a conocer los horarios de la misa y el velorio de cuerpo presente, que se realizarán en su tierra natal. "Estaremos comunicando oportunamente los detalles de la misa y el velorio de cuerpo presente, que se realizarán en nuestra natal Cochabamba", añaden en el comunicado.

Dina Páucar dedica sentido mensaje a Walter Rodríguez

La cantante peruana Dina Páucar se sumó a los mensajes de condolencias por la muerte de Walter Rodríguez, una de las voces emblemáticas de la cumbia boliviana. A través de un extenso mensaje en redes sociales, la suegra de Yarita Lizeth resaltó el talento de quien fue una de las voces emblemáticas de Los Ronish.

"Hoy la música boliviana está de luto. Con profundo dolor y tristeza despedimos a Walter Rodríguez, integrante de Los Ronish. Su partida deja un vacío enorme, pero su talento, su voz, su música y todos los momentos que nos regaló vivirán por siempre en nuestros corazones", indicó Dina Páucar, quien sorprendió a Yarita Lizeth por su cumpleaños.

El cantante boliviano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista de Los Ronish, deja un gran vacío en sus compañeros y seguidores.

La popular 'Diosa del amor' manifestó que se queda con los gratos momentos compartidos. "Gracias por cada canción, cada alegría y cada recuerdo que nos dejas. Hoy el cielo recibe a un gran artista, mientras aquí abajo seguiremos recordándote con cariño y admiración. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y a todos sus seguidores. Descansa en paz, Walter Rodríguez. Tu música será eterna", concluyó.

Por otro lado, la agrupación peruana Los Capos se sumaron a las muestras de solidaridad por la muerte de Rodríguez Mariscal. "Hoy nos toca despedir a una persona que dejó una huella muy especial en nuestra vida. Gracias por cada consejo, por tantas conversaciones, por las risas compartidas y por esos momentos que quedarán guardados para siempre en nuestro corazón", expresaron en Facebook.

"Fuiste un ejemplo de constancia, esfuerzo y perseverancia; una de esas personas que enseñan con sus acciones y dejan grandes lecciones sin siquiera proponérselo."

"Qué privilegio haber coincidido contigo y haber compartido parte del camino. Hoy te toca partir al cielo, pero tu recuerdo y todo lo bonito que nos dejaste seguirán vivos entre nosotros. Gracias por tanto. Hasta siempre. Que descanses en paz Maestro Walter Rodríguez Mariscal", agregaron los artistas peruanos en su comunicado.