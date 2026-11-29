La Bella Luz anuncia el lanzamiento de su miniserie para el 2027 con impactante tráiler: conoce la fecha de estreno y lista de actores La presentación oficial de 'LBL: La Serie' se hizo ante más de 20 mil personas. 'Senderito', líder de la orquesta, también será parte del elenco actoral.

La Bella Luz celebró su 32 aniversario en Los Olivos. Durante el evento, confirmaron el lanzamiento de su miniserie biográfica 'LBL: La Serie' para marzo de 2027.

La Bella Luz celebró su 32 aniversario en Los Olivos. Durante el evento, confirmaron el lanzamiento de su miniserie biográfica 'LBL: La Serie' para marzo de 2027. Foto: difusión.

Durante su aniversario 32, realizado el sábado 29 de noviembre, y frente a una multitud que superó las veinte mil personas en el Parque Lloque Yupanqui, en Los Olivos, la popular orquesta de cumbia La Bella Luz confirmó el lanzamiento de su miniserie biográfica titulada 'LBL: La Serie', producción que verá la luz en marzo de 2027.

La noticia se anunció en el marco de la celebración central por los 32 años de trayectoria del grupo. Como prueba del avance del proyecto, se estrenó en pantalla gigante el primer adelanto oficial y dejó ver que los mismos músicos —con su líder Óscar Junior Custodio a la cabeza— serán los encargados de interpretarse a sí mismos para relatar sus inicios, esfuerzos y consolidación en la escena musical del Perú.

Estrellas de 'Calígula' serán parte de 'LBL: La Serie'

La presentación del equipo actoral que acompañará a la agrupación en esta ficción desató una de las mayores ovaciones de la noche. Después de más de 32 años, la producción logrará reunir nuevamente en pantalla a Leslie Stewart, Julián Legaspi y Renato Rossini —recordados protagonistas de la icónica serie nacional Calígula—, quienes en esta ocasión darán vida a los antagonistas de la historia.

El elenco se completa con reconocidos intérpretes del medio local como Tito Vega, Karla Medina y Gabriel González, además de talentos emergentes como Gerardo Fiedler y el joven actor Jassir Yunis, protagonista del filme 'Amigo, por ahí no es'. Todos ellos subieron al escenario durante el concierto junto al experimentado cineasta y productor general Gino Tassara, responsable de liderar el proyecto.

El avance de ‘LBL: La Serie’ fue presentado en una pantalla gigante, mostrando a los músicos interpretando sus propios roles. Óscar Junior Custodio lidera a su grupo en este relato de su historia musical.

'Senderito' comparte emotivo mensaje al público

Luego de mostrar el avance audiovisual, Óscar Junior Custodio, también conocido como 'Senderito', se dirigió a los asistentes visiblemente conmovido al rememorar los retos que enfrentó la orquesta a lo largo del último año.

"Me siento muy emocionado y muy contento. Ha sido un año muy difícil para nosotros, pero mi abuela siempre me enseñó a ser un guerrero y todo eso lo aprendí de ella", manifestó Custodio con la voz quebrada, justo antes de llamar a la tarima a Gino Tassara y al reparto. "Gracias por confiar en nosotros. Se viene un proyecto nuevo, LBL: La Serie, en marzo de 2027, y esperamos que les guste a todos", finalizó en medio de los aplausos del público.