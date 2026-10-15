Christian Cueva enfrenta nuevos cuestionamientos tras el reclamo público de Julio Rodríguez, propietario de la empresa La Providencia, quien asegura que el futbolista mantiene una deuda superior a los S/58.000 por la producción de panetones comercializados entre 2021 y 2023. Según el empresario, el caso llegó a los tribunales después de que no prosperaran los intentos de conciliación, por lo que ahora espera recuperar el dinero que reclama.

La controversia surge mientras el popular 'Aladino' promociona junto a Pamela Franco su nueva marca de panetones, denominada 'Mi Cholito'. En declaraciones difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', el hombre cuestionó que el deportista emprenda un nuevo proyecto en el mismo rubro mientras continúa el conflicto económico. Además, sostuvo que el procedimiento judicial podría derivar en el embargo de bienes, aunque esta medida fue mencionada como una posibilidad dentro del proceso.

Empresario denuncia a Christian Cueva por deuda de 58 mil soles

El reclamo de Julio Rodríguez contra Christian Cueva se remonta a una relación comercial vinculada con la producción y venta de panetones. De acuerdo con la versión del propietario de La Providencia, el futbolista comercializó estos productos durante las campañas navideñas de 2021, 2022 y 2023. Sin embargo, las dificultades surgidas en la última temporada habrían afectado las ventas y generado el conflicto por el pago de los productos elaborados.

En abril de 2024, el empresario denunció sobre el dinero que aseguraba tener pendiente de cobro. Ahora, en una nueva intervención televisiva, reiteró que la deuda supera los S/58.000 y afirmó que, pese al tiempo transcurrido desde la producción, todavía no ha recibido el monto que reclama. Su objetivo, según manifestó, es obtener el pago correspondiente por el trabajo realizado.

Rodríguez explicó que intentó resolver la controversia mediante una conciliación, pero aseguró que los involucrados no acudieron a las reuniones. Ante esa situación, decidió presentar una demanda judicial.

"Llevamos a conciliación, nunca se presentaron; es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a hacer el embargo de bienes", declaró ante las cámaras de 'Magaly TV, la firme'.

El empresario también se dirigió públicamente a la familia del futbolista para insistir en que espera una solución al conflicto económico. "Nos adeuda a la fecha cincuenta y ocho mil soles y no nos paga. Por favor, familia Cueva, páguenos", expresó durante el reportaje.

"Que tengan cuidado": empresario advierte a nueva panificadora que trabaja con Christian Cueva

El lanzamiento de 'Mi Cholito', la marca de panetones que Christian Cueva promociona junto a Pamela Franco, volvió a poner el reclamo del empresario en el centro de la atención pública. Tras conocerse el nuevo emprendimiento, usuarios comenzaron a consultar en las redes sociales del futbolista sobre los precios y los pedidos de los productos.

Para Julio Rodríguez, la nueva alianza comercial resulta cuestionable mientras permanece pendiente la controversia por el dinero que reclama a raíz de la anterior producción de panetones. El propietario de La Providencia manifestó su malestar ante la posibilidad de que el deportista haya iniciado una relación comercial con otra panificadora sin resolver primero el conflicto que mantiene con su antiguo proveedor.

"Me parece algo bastante desleal de que se haya iniciado algo con ellos y ahora abran otro camino con otra panificadora... que tengan cuidado para evitar estos problemas", señaló el empresario en la declaración difundida por 'Magaly TV, la firme'.