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¡Terminaron! Gabriela Herrera y Diego Chávarri anuncian el fin de su relación tras pocos meses juntos: "Pedimos respeto en este momento"

Gabriela Herrera y Diego Chávarri anunciaron en simultáneo su ruptura. Sin embargo, el popular 'Diablito' aseguró que él decidió terminar con la bailarina, mientras que ella habló de una decisión mutua.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto.
Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto.Foto: captura Instagram
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¡Se acabó el amor! Gabriela Herrera y Diego Chávarri anunciaron el fin de su relación a pocas semanas de haberla hecho oficial. Los personajes de la farándula nacional dieron a conocer la noticia mediante comunicados personales que publicaron simultáneamente en sus redes sociales.

La bailarina y el exfutbolista iniciaron su historia en medio de la polémica, pues él aún mantenía una relación cuando comenzaron los coqueteos entre ambos durante su encierro en ‘La Granja VIP Perú’. Tras salir del reality y terminar con su entonces novia, Thalía Bentín, el recordado ‘Diablito’ y la artista lanzaron su podcast, espacio en el que confirmaron, a inicios de agosto, que eran pareja.

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Diego Chávarri y Gabriela Herrera terminaron su romance

De manera sorpresiva para sus seguidores, Gabriela Herrera y Diego Chávarri pusieron fin a su romance. Este 10 de octubre, la bailarina compartió en sus redes sociales un comunicado en el que hizo pública la ruptura: “Quiero compartir con ustedes que Diego y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental”.

La popular ‘Coneja’ destacó los momentos que vivió junto al exdeportista, aunque evitó revelar los motivos de la separación y pidió comprensión ante la situación que atraviesa. Asimismo, agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores. “Ha sido una etapa muy bonita de nuestras vidas, llena de momentos especiales, aprendizajes y recuerdos que siempre guardaremos con cariño. Agradecemos de corazón a todas las personas que nos acompañaron y brindaron su apoyo. Les pedimos respeto y comprensión en este momento, y que nos permitan vivir esta nueva etapa con tranquilidad”, sentenció.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto: captura Instagram

Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto. Foto: captura Instagram

Por su parte, Diego Chávarri fue más breve al comunicar el fin de la relación. Al igual que su expareja, publicó un pronunciamiento en sus redes sociales; sin embargo, precisó que la decisión de terminar el romance fue suya. “He decidido poner fin a mi relación con la Srta. Gabriela Herrera. Los motivos prefiero reservármelos. Quiero agradecer a cada una de las personas que nos mostraron cariño durante estos meses”, sentenció.

Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto. Foto: captura Instagram

Diego Chávarri y Gabriela Herrera había oficializado su romance a inicios de agosto. Foto: captura Instagram

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