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Espectáculos

Magaly Medina estalla y le dice de todo a ‘Peluchín’ por llamarla ‘miserable’: “Este hombrecito”

Magaly Medina no toleró que Rodrigo González 'Peluchín' la criticara por referirse a la muerte de la 'China Polo'.

Magaly Medina y Rodrigo Gonzales 'Peluchín' volvieron a enfrentarse. Foto: Composición LR/Instagram.
Magaly Medina y Rodrigo Gonzales 'Peluchín' volvieron a enfrentarse. Foto: Composición LR/Instagram.
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Magaly Medina le dijo de todo a Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', luego de que el conductor la calificara de "miserable" por sus comentarios sobre la 'China Polo', fallecida comunicadora y candidata a gobernadora regional. La comunicadora no se hizo problemas en responderle fuerte a su examigo.

En declaraciones a un medio local, la periodista de espectáculos recordó la amistad que mantuvo con el presentador de 'Amor y fuego' y aseguró que no actuaría como él. Además, puso como ejemplo su rivalidad con Gisela Valcárcel para marcar diferencias con él.

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Magaly Medina llama 'segundón' a 'Peluchín'

Magaly Medina no se quedó callada ante las críticas de Rodrigo González y respondió con dureza cuando le preguntaron qué opinaba de que él la hubiera llamado "miserable". La conductora de ATV lo calificó de "segundón" y aseguró que seguiría siéndolo.

"¿Qué le voy a decir a este chico?, ¿qué le voy a contestar?, siempre es un segundón y seguirá siendo el segundón y no lo procesa", declaró la periodista.

Además, la 'Urraca' cuestionó que su examigo invite a su programa a personas que hablan mal de ella. Magaly Medina sostuvo que no haría lo mismo por la amistad que tuvieron y afirmó que tampoco actuaría de esa manera con alguien a quien considera su enemiga.

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Magaly Medina se diferencia de 'Peluchín'

Para explicar sus diferencias con Rodrigo González, Magaly Medina recordó su enfrentamiento de años con Gisela Valcárcel. La conductora señaló que, pese a la rivalidad que mantenía con la presentadora, nunca invitó a su programa al padre de Ethel Pozo para hablar de ella.

"Por ejemplo, nunca se lo hice a Gisela. Yo no senté al padre de su hija en mi set, porque yo no voy a ir contra la escala de valores que tengo", manifestó Medina, al explicar por qué considera que su comportamiento es distinto al de 'Peluchín'.

Finalmente, la periodista cuestionó los motivos que, según ella, habrían llevado a su examigo a actuar de esa manera y afirmó que perdió sus principios. "Este hombrecito, en su odio irracional, ha perdido toda cuestión de principios. ¿A tu examigo le harías algo así? Yo ni a mi peor enemiga se lo hice", expresó.

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