Asesinan a presunto cabecilla de dos bandas criminales dentro de su camioneta en Villa El Salvador Daniel Alonso Pacheco Pinto, alias ‘Alonso’, fue atacado a balazos por dos sujetos encapuchados en la asociación Villa del Mar. La víctima tenía antecedentes y había salido de prisión hace aproximadamente dos meses.

Daniel Alonso Pacheco Pinto, alias ‘Alonso’, presunto líder de bandas criminales en Lima, fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. El ataque ocurrió la noche del jueves 26 de noviembre.

Daniel Alonso Pacheco Pinto, alias ‘Alonso’, presunto líder de bandas criminales en Lima, fue asesinado a balazos en Villa El Salvador. El ataque ocurrió la noche del jueves 26 de noviembre. RPP

Daniel Alonso Pacheco Pinto, alias ‘Alonso’, presunto cabecilla de las organizaciones criminales ‘Los Habilidosos de Villa Esperanza’ y ‘Los Terribles Pistoleros’, fue asesinado a balazos dentro de su camioneta en Villa El Salvador (VES). El crimen ocurrió alrededor de las 10 de la noche del jueves 26 de noviembre, en el cruce de las calles Los Cueros y Los Girasoles, en la asociación Villa del Mar.

De acuerdo con información policial citada por RPP, Pacheco Pinto fue interceptado por dos sujetos encapuchados que llegaron hasta la zona y abrieron fuego contra él. Los atacantes huyeron luego del crimen a bordo de una motocicleta.

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La víctima recibió hasta 12 impactos de bala, principalmente en la cabeza y el torso, según las primeras diligencias. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones.

Lo habrían citado en Villa El Salvador

Familiares de Pacheco Pinto señalaron que el hombre se encontraba acompañado de su pareja cuando fue atacado. También indicaron que habría llegado hasta ese sector de Villa El Salvador luego de ser citado por un conocido.

Esta versión es parte de las pesquisas policiales, al igual que la identidad de los autores del ataque y las circunstancias en las que fue llevado hasta el lugar.

Por la modalidad del crimen y los antecedentes de la víctima, la Policía maneja como una de las hipótesis un presunto ajuste de cuentas. Sin embargo, esta posibilidad todavía deberá ser confirmada o descartada conforme avance la investigación.

Tenía antecedentes y había salido de prisión

Daniel Alonso Pacheco Pinto registraba antecedentes y habría permanecido recluido en un establecimiento penitenciario en al menos dos oportunidades. Según la información recabada, una de las intervenciones ocurrió durante un operativo en 2025 y otra a inicios de 2026.

El hombre habría recuperado su libertad hace aproximadamente dos meses. Tras ello, continuaba siendo señalado por su presunta vinculación con organizaciones criminales que operaban en Lima Sur.

La Policía investiga ahora quiénes estuvieron detrás del ataque y si la muerte de alias ‘Alonso’ está relacionada con las actividades delictivas que se le atribuían.