Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
ÚLTIMO MINUTOSigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Espectáculos

Magaly Medina queda en shock luego de que Sheyla Rojas destapara que tiene algunos "problemas": ¿Cuáles? Que me los recuerde"

¿Sabe algo que nosotros no sabemos? Sheyla Rojas acusó directamente a Magaly Medina de tener presuntos problemas, por lo que la 'Urraca' no se quedó callada y le respondió con todo.

Magaly Medina y Sheyla Rojas enfrentadas por comentarios de la periodista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina y Sheyla Rojas enfrentadas por comentarios de la periodista. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Por
google iconLa República en Google

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación sentimental de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez luego de las declaraciones que la modelo compartió en TikTok. La conductora de 'Magaly TV, la firme' mantuvo sus cuestionamientos sobre el romance y respondió directamente a las críticas que recibió de quien fue su amiga.

El enfrentamiento surgió después de que la figura de ATV pusiera en duda la solidez del vínculo entre su amiga y el político. Desde su programa, la 'Urraca' señaló que, en su opinión, una relación amorosa no necesita ser expuesta constantemente para demostrar que existe y cuestionó la forma en que la pareja viene mostrando públicamente su cercanía.

Puedes ver

Sheyla Rojas explota tras derrota de Joaquín Ramírez en Cajamarca por las Elecciones Regionales y lanza fuerte mensaje: "No me causa gracia"

lr.pe

Magaly Medina responde a fuertes comentarios de Sheyla Rojas

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina volvió a referirse a Sheyla Rojas y explicó que su percepción sobre la relación con Joaquín Ramírez no es únicamente suya. La periodista consideró que el afecto entre dos personas puede percibirse de manera natural y no necesita ser acompañado por constantes demostraciones públicas.

Al leer el duro comentario que la rubia puso en TikTok en su contra, la 'Urraca' quedó sorprendida por unos segundos y luego no dudó en desafiar a la exintegrante de 'Esto es guerra' a demostrar lo dicho.

“Qué problemas, que me los recuerde”, indicó al responder a las críticas de su amiga. Ante ello, Magaly Medina retomó el tema y sostuvo que la relación que la modelo intenta defender podría no tener la misma percepción por parte de Joaquín Ramírez.

La periodista de 63 años fue enfática al explicar su posición: “El amor de dos se siente, se palma, está en el aire, no necesitas mandar un comunicado”.

Puedes ver

Israel Dreyfus se niega a disculparse con Sheyla Rojas tras parodia a Joaquín Ramírez: "La vieja confiable de agarrarse con el hombre"

lr.pe

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre Magaly Medina?

Sheyla Rojas decidió responder a los cuestionamientos de Magaly Medina luego de que la periodista analizara su romance con Joaquín Ramírez. La modelo utilizó sus redes sociales para marcar distancia de las opiniones de la conductora y aseguró que debería ocuparse de sus propios asuntos.

“Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue”, manifestó la exconductora de 'Estás en todas', en referencia a los comentarios que había recibido sobre su relación.

“Nos quedamos con la linda experiencia y agradecidas con el cariño de la gente. Si siempre se ganara, todo sería fácil. Ahora tocó perder, pero nada ni nadie nos quitará todo lo vivido”, escribió la rubia.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

China genera electricidad con paneles solares a 10 metros bajo el mar: podrían alimentar sensores submarinos durante más de 5 años

Policía en retiro es asesinado tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Espectáculos

Esposa de Bruce Willis revela nueva foto del actor con demencia y da reflexivo mensaje: “Siempre será una leyenda”

Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

Gia Meier, hija de Christian Meier, responde tras ser captada en aparente estado de ebriedad: "Encuentren algo más"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Fiscal cita a sospechosos del crimen del líder comunal Santiago Guardamino

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados