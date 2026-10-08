Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre la relación sentimental de Sheyla Rojas y Joaquín Ramírez luego de las declaraciones que la modelo compartió en TikTok. La conductora de 'Magaly TV, la firme' mantuvo sus cuestionamientos sobre el romance y respondió directamente a las críticas que recibió de quien fue su amiga.

El enfrentamiento surgió después de que la figura de ATV pusiera en duda la solidez del vínculo entre su amiga y el político. Desde su programa, la 'Urraca' señaló que, en su opinión, una relación amorosa no necesita ser expuesta constantemente para demostrar que existe y cuestionó la forma en que la pareja viene mostrando públicamente su cercanía.

Magaly Medina responde a fuertes comentarios de Sheyla Rojas

Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme', Magaly Medina volvió a referirse a Sheyla Rojas y explicó que su percepción sobre la relación con Joaquín Ramírez no es únicamente suya. La periodista consideró que el afecto entre dos personas puede percibirse de manera natural y no necesita ser acompañado por constantes demostraciones públicas.

Al leer el duro comentario que la rubia puso en TikTok en su contra, la 'Urraca' quedó sorprendida por unos segundos y luego no dudó en desafiar a la exintegrante de 'Esto es guerra' a demostrar lo dicho.

“Qué problemas, que me los recuerde”, indicó al responder a las críticas de su amiga. Ante ello, Magaly Medina retomó el tema y sostuvo que la relación que la modelo intenta defender podría no tener la misma percepción por parte de Joaquín Ramírez.

La periodista de 63 años fue enfática al explicar su posición: “El amor de dos se siente, se palma, está en el aire, no necesitas mandar un comunicado”.

¿Qué dijo Sheyla Rojas sobre Magaly Medina?

Sheyla Rojas decidió responder a los cuestionamientos de Magaly Medina luego de que la periodista analizara su romance con Joaquín Ramírez. La modelo utilizó sus redes sociales para marcar distancia de las opiniones de la conductora y aseguró que debería ocuparse de sus propios asuntos.

“Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue”, manifestó la exconductora de 'Estás en todas', en referencia a los comentarios que había recibido sobre su relación.

“Nos quedamos con la linda experiencia y agradecidas con el cariño de la gente. Si siempre se ganara, todo sería fácil. Ahora tocó perder, pero nada ni nadie nos quitará todo lo vivido”, escribió la rubia.