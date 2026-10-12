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Pamela Franco y Christian Cueva sorprenden al lanzar su propio emprendimiento en redes sociales: “Me pueden escribir”

Pamela Franco y Christian Cueva se juntaron en Instagram e hicieron un importante anuncio a sus seguidores.

Christian Cueva y Pamela Franco vienen llevando una relación sólida. Foto: Composición LR/Instagram.
Christian Cueva y Pamela Franco vienen llevando una relación sólida. Foto: Composición LR/Instagram.
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Pamela Franco y Christian Cueva sorprendieron al anunciar un nuevo emprendimiento juntos. La cantante de cumbia y el futbolista presentaron su panetón navideño 'Mi Cholito' a través de sus cuentas deInstagram, donde mostraron el producto e invitaron al público a realizar sus pedidos.

El lanzamiento se produjo luego de las recientes críticas de Pamela López contra la artista. Pese a la polémica, ambos se enfocaron en promocionar su negocio y destacaron que el producto estará disponible para pedidos individuales y compras corporativas durante la campaña navideña.

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Pamela Franco y Christian Cueva lanzan su panetón 'Mi Cholito'

La pareja presentó oficialmente su panetón 'Mi Cholito' mediante un video en redes sociales. En las imágenes, Pamela Franco expresó su entusiasmo por compartir la noticia con sus seguidores y destacó el espíritu de unión que caracteriza las celebraciones de fin de año. "Mi gente, estamos contentos y queremos compartir con ustedes una noticia espectacular. Si se trata de Navidad, se trata de compartir", manifestó la cantante.

Por su parte, Christian Cueva invitó al público a adquirir el producto y comunicarse con ellos para hacer sus pedidos. "Estamos muy contentos porque esta Navidad, ustedes y nosotros vamos a compartir con el mejor panetón 'Mi Cholito'. Me pueden escribir y hacer sus pedidos", expresó el futbolista, quien también participó en la promoción del nuevo negocio.

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Pamela Franco y Christian Cueva promocionan su negocio en medio de las críticas de Pamela López

El lanzamiento del panetón se dio en medio de la polémica entre Pamela Franco y Pamela López. La aún esposa de Christian Cueva llamó 'las clandestinas' al club de fans de la cantante. "¿Yo quiero saber cómo se llama tu fandom? (...) ¿Se llama 'Las clandestinas'?", comentó López al lanzar sus críticas contra la artista.

Además, Pamela López recordó la deuda de 80.000 soles que, según sus declaraciones, Christian Cueva mantiene con su madre. Pese a estos cuestionamientos, Franco y el futbolista continuaron con la promoción de su producto navideño e invitaron especialmente a las empresas a realizar compras al por mayor. "Pedidos al por mayor, los corporativos, todos, no puede faltar su panetón 'Mi Cholito', oficialmente presentado", señalaron.

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