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Espectáculos

Norka Ascue enfrenta a Pamela Franco por Christian Cueva: “Se nota lo calculadora que es ella”

Norka Ascue criticó a Pamela Franco por su actitud con Christian Cueva durante una aparición televisiva y anunció que iniciará una nueva etapa profesional en la radio.

Norka Ascue lanza dardos a Pamela Franco por Christian Cueva. Composición LR. TikTok
Norka Ascue lanza dardos a Pamela Franco por Christian Cueva. Composición LR. TikTok
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Norka Ascue generó comentarios en el mundo del espectáculo tras lanzar críticas contra Pamela Franco por su comportamiento durante una reciente aparición en televisión junto a Christian Cueva. La cantante consideró que la intérprete de cumbia se mostró distante con el futbolista y calificó su actitud como fría y calculadora. Puso en duda la forma en que ambos viven su relación sentimental.

Las declaraciones de la cantante también apuntaron al exseleccionado nacional, a quien describió como un hombre completamente cautivado por su pareja. Sus comentarios se producen después de que Franco y el popular 'Aladino' volvieran a mostrarse juntos frente a las cámaras. La aparición reavivó las opiniones sobre su romance y los antecedentes que han marcado su historia.

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Norka Ascue habla acerca de los sentimientos de Pamela Franco sobre Christian Cueva

La intérprete cuestionó la actitud que la expareja de Christian Domínguez habría mostrado hacia el jugador de Sport Boys durante su encuentro televisivo. Según la percepción de la cantante, la cumbiambera no habría expresado el mismo entusiasmo sentimental que el futbolista, quien en distintas ocasiones ha manifestado públicamente su cercanía con ella. “Se nota la frialdad y lo calculadora que es ella. Se nota que está buena la macumba”, expresó Ascue

La artista también se burló de la manera en que percibe los sentimientos del deportista y sostuvo que estaría demasiado enamorado para evaluar con claridad sus propias declaraciones. “Se ha visto que está todo embobado a nivel nacional, ja, ja, ja. Siento que él no sabe ni siquiera lo que dice”, agregó.

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Norka Ascue revela sus nuevos proyectos tras sus controversias en la farándula peruana

Además de sus comentarios sobre una de las parejas más populares de la farándula peruana, Ascue se prepara para iniciar una nueva etapa en su trayectoria profesional. Según informó el diario 'Trome', la cantante debutará próximamente en radio La Tremenda, donde asumirá un nuevo reto relacionado con su carrera artística.

Este anuncio marca un nuevo paso para 'El huracán de la Cumbia', quien continúa desarrollando sus actividades en el ámbito musical y mantiene presencia en la conversación pública por sus opiniones sobre otras figuras de la farándula peruana.

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