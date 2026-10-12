Jair Céspedes y la madre de sus hijos, Yanira Sanz, protagonizaron un momento romántico en 'La jugada good', donde el futbolista peruano le pidió a su expareja que le dé una nueva oportunidad, luego de vivir una crisis en su relación en 2025, cuando la actriz cómica Dayanita reveló chats privados e íntimos con el deportista en el programa 'El valor de la verdad', lo que generó un escándalo público.

"Yanira, te he preparado esta cita romántica muy especial. Sabes lo mucho que te amo, sabes las cosas que hemos pasado. Primeramente, quiero pedirte perdón por muchas cosas. Sabes que soy una buena persona, pero lamentablemente como ser humano he tenido errores, pero nada. La vida está para aprender", expresó el pasado viernes 9 de octubre Jair Céspedes, quien es parte del Deportivo Municipal de la Liga 3 de Perú.

"Hoy más que nunca me he dado cuenta la gran mujer que eres, la familia que tengo y no los quiero perder. Los valoro mucho, los quiero mucho y estar con ustedes me da muchas fuerzas para seguir en el día a día. Sabes las cosas que he pasado, han sido momentos muy duros, obviamente por errores míos. Cada día trabajo para mejorar como persona. Y nada, quería decirte que te amo mucho. Eres el amor de mi vida, eres una gran mujer y me gustaría nuevamente retomar nuestro matrimonio", añadió el futbolista antes de saber la respuesta de Sanz.

Jair Céspedes vivió desplante de Yanira Sanz

A pesar de que Yanira Sanz se mostró emocionada por las palabras de Jair Céspedes y hasta indicó que no ha conseguido mejor padre para sus hijos, aseguró que no volverá con él mientras el futbolista no se case con ella, pero por iglesia.

"Muy lindo todo lo que has dicho, de verdad, sabes que lo valoro. Yo te amo con toda la fuerza de mi corazón y estoy agradecida con Dios y la vida por haberte puesto en mi camino. Eres el padre de mis hijos, eres el mejor padre del mundo, los amas con toda tu vida, eso me lo demuestras día a día y eso hace que mi corazón siga ahí contigo y demostrándote día a día lo que realmente siento. Gracias por todo lo bonito que me has dicho, pero no…

"O sea, ¿tenemos que casarnos nuevamente?", preguntó el futbolista, a lo que su esposa indicó: "Hasta que él venga y regrese, pero casándose conmigo, porque nosotros no nos hemos casado por iglesia. Entonces, cuando tú realmente quieras casarte por iglesia, regresamos", añadió muy decidida de su relación.