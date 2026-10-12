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¡De los lujos al hacinamiento! La nueva realidad de Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, en penal Ancón 1 al lado del brazo derecho de 'El Monstruo'

Jackson Mora fue captado durante un operativo en el penal Ancón 1, donde comparte una celda con otros siete internos. Las imágenes difundidas por ‘Cuarto Poder’ también lo muestran junto a Jhon Jairo Arancibia, señalado como brazo derecho de ‘El Monstruo’.

Jackson Mora está preso desde el mes de julio en el penal Ancón 1. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Jackson Mora está preso desde el mes de julio en el penal Ancón 1. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Jackson Mora, exesposo de Tilsa Lozano, reapareció en imágenes difundidas por el programa ‘Cuarto Poder’ durante un operativo sorpresa en el penal Ancón 1. El expeleador fue captado junto a decenas de internos en uno de los patios del establecimiento, donde permanece bajo prisión preventiva desde julio de 2026.

Según el reportaje, el empresario comparte una celda con otros siete reclusos en el pabellón 2, considerado de máxima seguridad. Su situación contrasta con la vida de lujos que llevaba anteriormente, mientras las imágenes también revelaron las condiciones de hacinamiento que afectan al recinto penitenciario.

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El informe de ‘Cuarto Poder’ mostró a Jackson Mora junto a otros internos durante una intervención de las autoridades penitenciarias. De acuerdo con el reportaje, el exesposo de Tilsa Lozano ocupa una celda reducida en la que convive con otras siete personas.

El penal Ancón 1 tiene capacidad para albergar a 1.500 internos; sin embargo, actualmente registra más de 3.700 personas recluidas, según las cifras presentadas en el dominical. Esta sobrepoblación evidencia las dificultades de espacio que enfrentan los presos.

Atrás quedaron los viajes al extranjero y los hoteles de lujo asociados al estilo de vida de Mora. Ahora, el expeleador permanece recluido en un establecimiento marcado por el hacinamiento, mientras afronta un proceso judicial.

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Jackson Mora comparte celda con brazo derecho de 'El Monstruo', Jhon Jairo Arancibia

Uno de los detalles que llamó la atención del reportaje fue que Jackson Mora comparte celda con Jhon Jairo Arancibia Sevillano. El interno es señalado como el brazo derecho de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, vinculado a una organización criminal relacionada con casos de extorsión y secuestro.

Arancibia, conocido como ‘JJ’, tuvo una requisitoria por extorsión y es señalado como integrante de una facción criminal que operaría en Lima Norte. Según el informe, esta agrupación estaría vinculada al ataque contra la orquesta Armonía 10, en el que murió el cantante Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’.

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¿Por qué está preso Jackson Mora?

Jackson Mora permanece en el penal Ancón 1 desde el 12 de julio de 2026, tras recibir una orden de 15 meses de prisión preventiva mientras es investigado por los presuntos delitos de fraude informático y organización criminal.

Según la información difundida, se le acusa de integrar la organización denominada ‘Los Arquitectos del Fraude’, que presuntamente habría desviado cerca de 10 millones de soles de las cuentas de la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

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