Abogado del caso Jackson Mora: “Si son condenados, pagarían más de S/10 millones de reparación civil”

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Jackson Mora cumple una orden de 15 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón I, luego de ser señalado por los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude informático. Según la hipótesis fiscal, la empresa FFC MMA habría recibido más de S/nueve millones que estaban destinados a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha.

En conversación con La República, el abogado José Matos, defensor de Roy Chauca Tantaleán, uno de los 12 implicados en esta presunta organización criminal, explicó cuál podría ser el panorama legal para el exesposo de Tilsa Lozano, al precisar que todos los acusados afrontan la misma situación procesal y los mismos cargos.

¿Qué es lo peor que podría pasarle a Jackson Mora por la investigación por fraude informático?

En este momento, Jackson Mora atraviesa la misma situación legal que los demás investigados. Todos cumplen una orden de 15 meses de prisión preventiva, mientras la Fiscalía desarrolla las investigaciones.

En el corto plazo, el peor escenario sería que la Sala confirme esa medida tras resolver la apelación presentada por la defensa. Si eso ocurre, Mora deberá permanecer en prisión durante los 15 meses establecidos. En cambio, si el recurso prospera, podría continuar el proceso en libertad, sujeto a reglas de conducta.

A largo plazo, el escenario más desfavorable sería una condena por los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude informático. Según la defensa, la Fiscalía solicita una pena cercana a los ocho años de prisión, aunque esta podría variar conforme avance el proceso y se evalúen las circunstancias del caso.

Lo más favorable, por su parte, sería que no se determine responsabilidad penal y quede fuera del proceso. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que cuenta con elementos para continuar con la acusación.

Abogado José Alberto Matos habla del caso Jackson Mora. Foto: Facebook.

¿Entonces la situación de Jackson Mora está complicada actualmente?

Claro, su empresa es la que está involucrada con la desviación de fondos con la Municipalidad de San Pablo de Chincha. Entonces es la que ha recibido aproximadamente 9 millones y la que ha estado en negociaciones también con esta persona, que es el cabecilla, que es César Nepo.

Hay varios elementos que tratan de vincular a Jackson Mora con el delito. Que obviamente, como te repito, todo está en etapa de investigación y seguramente mientras más actos de investigación se hagan se van a poder esclarecer mejor los hechos.

Si Jackson Mora fuera declarado culpable, ¿también tendría que pagar una reparación civil?



Sí. No solo Jackson Mora, sino también los demás investigados, ya que la Fiscalía los considera coautores en este caso. Sin embargo, para que eso ocurra primero deberá concluir todo el proceso judicial, que aún se encuentra en etapa de investigación.

Mientras tanto, la Fiscalía puede adoptar medidas para garantizar una futura reparación civil y evitar que los investigados evadan el pago. Por ejemplo, podría solicitar el embargo o la incautación de bienes, así como la administración anticipada de empresas, con el fin de asegurar una eventual indemnización. De llegar una condena, yo calculo que podría ser más de diez millones de soles tranquilamente que deberían pagar en conjunto todos los involucrados.

¿Podrían embargar los bienes de Jackson Mora si en caso él no tuviera el dinero para pagar la reparación civil?



Sí. En caso de una eventual condena, la Fiscalía podría buscar el cobro de la reparación civil a través de la empresa que posee Jackson Mora o de las cuentas bancarias que tenga, siempre que esas medidas no afecten su subsistencia.

Eso no significa que vaya a quedarse sin nada o que lo dejen en la calle. Lo que se busca es identificar bienes o patrimonio que puedan ser embargados o incautados para garantizar el cumplimiento de esa obligación, siempre en el supuesto de que sea condenado.

¿En cuánto tiempo se sabrá si Jackson Mora es culpable o inocente?



Los 15 meses dictados contra Jackson Mora corresponden únicamente a la prisión preventiva. Es decir, todavía no existe una condena, sino una medida para evitar que pueda fugarse o entorpecer la investigación.

El caso recién se encuentra en etapa de investigación. Después deberá pasar a las siguientes fases del proceso hasta llegar al juicio oral, donde recién se emitirá una sentencia condenatoria o absolutoria que determinará si es culpable o inocente.

En teoría ese proceso debería desarrollarse durante los 15 meses de prisión preventiva. Sin embargo, en la práctica esos plazos suelen extenderse, por lo que es probable que el caso demore más tiempo en resolverse.