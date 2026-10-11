Regina Álcover volvió a recordar una de las etapas más significativas de su vida sentimental al hablar de Joe Danova, el cantante con quien se casó en 1967 y tuvo a su hijo Gian Marco. Durante una entrevista con Trome, la actriz peruana evocó el intenso amor que compartieron y reconoció que, como ocurre en cualquier relación, también hubo errores que marcaron su historia.

Al recordar a su primer esposo, fallecido años atrás, dejó claro que prefiere preservar su memoria y mantener el respeto hacia quien ya no puede responder por sus propias experiencias.

Regina Álcover recuerda su matrimonio con Joe Danova, padre de Gian Marco

Durante la conversación con Trome, Regina Álcover fue consultada sobre sus cuatro matrimonios y el tiempo que duró cada relación. La actriz detalló que estuvo 10 años con su primer esposo, dos con el segundo, 20 con el tercero y siete con el último. Al explicar el final de su segunda unión, mencionó que hubo desacuerdos relacionados con su vocación artística, pues su entonces pareja no quería que hiciera teatro.

Cuando le preguntaron cuál de sus esposos había sido el más importante, la intérprete evitó establecer comparaciones. En lugar de elegir a uno, explicó que todos ocuparon un lugar especial en su vida y que sus sentimientos fueron auténticos mientras duraron las relaciones. "A cada uno le entregué todo", manifestó, antes de precisar que todos fueron, en su momento, el amor de su vida.

Sin embargo, el recuerdo de Joe Danova tuvo un significado particular al tratarse de su primer esposo y del padre de Gian Marco, reconocido cantautor peruano. Regina Álcover explicó por qué no desea profundizar en las circunstancias que provocaron su separación, especialmente ahora que el cantante falleció y no puede ofrecer su propia versión de los hechos.

"Yo digo que ese hombre, el padre de mi hijo, al que amé con locura y pasión, y todos tenemos errores", expresó durante la entrevista.

La vez que Regina Álcover reveló que le hubiese gustado envejecer con Joe Danova

El recuerdo de Joe Danova ya había llevado a Regina Álcover a compartir una reflexión sobre los planes personales que no siempre llegan a cumplirse. En una entrevista concedida a El Comercio en diciembre de 2025, la actriz confesó que uno de sus grandes deseos había sido permanecer junto a su primer esposo hasta la vejez.

"Siempre soñé con llegar a viejecitos con Joe Danova, mi primer esposo. Pero la vida no siempre cumple esos sueños… te regala otros", expresó en aquella oportunidad.