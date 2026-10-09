Greissy Ortega se animó a revivir el escándalo que vivió años atrás con su hermana Milena Zárate y su entonces cuñado Edwin Sierra. La colombiana calificó a su familia como vengativa porque supuestamente le hicieron mucho daño por el error que cometió al involucrarse con el cómico peruano. "Quizás yo estaba errando, pero nunca me lo dejaron ver de esa manera, si no lo expusieron en televisión como que yo fuera una enemiga para ellos", declaró durante una entrevista con Lizett Cueva.

Greissy Ortega, quien lanzó fuerte advertencia a su cuñada Allison Pastor, rompió en llanto al contar que tras lo sucedido con Edwin Sierra, la cantante la obligó a regresar a su país, donde las cosas empeoraron con su familia. "Ella quería que yo me fuera lejos. Es donde cometí peores errores en Colombia, casi acabo con mi vida", expresó.

Greissy Ortega se quiebra al recordar que atentó contra su vida

Greissy Ortega, quien no dudó en cuestionar a Milena Zárate por exponer su vida en 'El valor de la verdad', le contó a la psicóloga que se tomó un blister de pastillas para dormir. Afortunadamente, logró ser salvada.

"Me alcanzaron a ver antes de tiempo, porque de verdad no la iba a contar. Yo creo que Diosito tenía más cosas para mí, muy fuertes, así que me alcanzaron a hacer lavado gástrico porque estaba totalmente desmayada, yo no me acuerdo de nada", manifestó en el pódcast 'Todos sanamos'.

"¿Y qué te llevó a tal decisión?", preguntó Cueva, a lo que la colombiana indicó: "Sentía que mi vida ya no valía nada, sentía que estaba sola en el mundo. Sentía que me estaba dando la espalda mi propia familia. Mi hermana me estaba haciendo leña acá en Perú. Mi hermano me llamaba todo el tiempo a contarme todo lo que estaba pasando. Entonces, me estaba enfermando. Yo empecé con la depresión, con la ansiedad", añadió.

Según Greissy, cuando salió a la luz el escándalo con Edwin, toda su familia no dudó en ponerse de lado de Milena, incluso su propia madre, quien le pidió que se vaya de su casa en Colombia porque Zárate iba a llegar. "Yo me veía tan sola, la verdad preferí mejor acabar con mi vida y que ellos fueran felices quizás sin mí (...) pero no me siento una mala mujer porque yo soy un ser humano que erré, sí, pero merecía otra oportunidad", agregó sobre el tema.