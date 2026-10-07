Katia Condos reaparece y revela relación de sus hijos con su padre Federico Salazar tras ruptura: “Estoy todo el día con ellos”

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron el fin de su matrimonio en marzo de este año. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron el fin de su matrimonio en marzo de este año. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Katia Condos reapareció como invitada en el avant premiere de la película peruana 'La Tribu', donde fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' para conocer cómo es actualmente la relación de sus hijos con su padre, Federico Salazar, luego de que ambos anunciaran su ruptura tras 30 años juntos.

La querida actriz aclaró que sus tres hijos en común con el periodista (Tilsa, Vasco y Siena) visitan constantemente a su progenitor y que el vínculo entre ellos se mantiene fuerte pese a que la pareja decidió tomar caminos separados.

"Mis hijos ven a su papá un montón. Yo vivo con mis hijos, estoy todo el día con ellos, y siempre va a ser el papá de mis hijos", señaló con tranquilidad Condos, de 58 años, al espacio de espectáculos.

Katia Condos recuerda su relación con Federico Salazar

Durante la conversación con el programa conducido por Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, la actriz Katia Condostambién recordó su relación con Federico Salazar. La intérprete manifestó que siempre tendrá respeto por el periodista debido a todo lo que vivieron juntos durante los últimos 30 años.

"Siempre ha habido respeto y cosas hermosas muchos años. Entonces eso es lo que prevalece. (Siempre me quedo con los mejores momentos), absolutamente", señaló la artista, quien el 11 de marzo de este año sacudió las redes sociales al anunciar, mediante un comunicado, el fin de su matrimonio con el presentador de América Noticias.

¿Por qué Katia Condos y Federico Salazar se separaron?

Luego de que ambos emitieran comunicados anunciando el fin de su matrimonio, Federico Salazar y Katia Condos fueron consultados innumerables veces sobre los motivos que los llevaron a separarse.

Entre las razones que anunciaron estuvieron el desgaste de la relación y la falta de comunicación durante los últimos años, debido a que no lograban llegar a acuerdos sobre diferentes temas. Además, ambos recurrieron a terapia de pareja con la intención de salvar su matrimonio, pero el proceso no dio los resultados esperados.

Tanto el periodista como la actriz aclararon que nunca hubo una tercera persona involucrada en su relación.