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Tilsa Salazar Condos, la segunda hija de Federico Salazar y Katia Condos, decidió romper su silencio tras la separación de sus padres y confesó la incomodidad que siente frente a la situación.

En marzo de 2026, la pareja, considerada una de las más estables de la farándula nacional, anunció el fin de su matrimonio tras 30 años juntos, una noticia que desató todo tipo de comentarios y especulaciones sobre los posibles motivos de la ruptura.

Hija de Federico Salazar y Katia Condos rompe su silencio tras la separación de sus padres

En conversación con la revista COSAS, Tilsa Salazar no evitó referirse a la separación de sus padres. La joven de 22 años admitió la frustración que le generan las habladurías en torno a la situación de sus progenitores, quienes se vieron envueltos en comentarios en redes sociales y programas de espectáculos que, según señaló, desconocen lo que realmente vivieron puertas adentro. “A veces sí es frustrante ver cómo la gente habla de cosas que no conoce y con tan poco cuidado”, declaró.

Sin embargo, la actriz dejó claro que, más allá de las palabras de terceros, agradece contar con la presencia de sus padres, a quienes no dudó en elogiar sin hacer distinciones. “Pero al final del día eso no llega a afectarme, porque gracias a Dios tengo a mis papás ahí para mí. Son dos padres increíbles, y eso es lo importante”, agregó, según el medio de comunicación.

En esa línea, Tilsa reafirmó que las conversaciones en internet y los espacios vinculados a la farándula no siempre reflejan la realidad de los protagonistas de una historia. “Muchas veces lo que se dice en redes o en programas de espectáculos es muy distinto a la realidad”, manifestó entre risas. Incluso hizo referencia a episodios en los que algunos personajes intentaron hacer adivinaciones sobre la ruptura de Katia Condos y Federico Salazar mediante la lectura de las cartas del tarot. “Y la gente se lo cree”, sentenció.

Su declaración se dio en el marco de una entrevista por su debut como actriz en la película ‘No tan viuda’, producida por su famosa madre.