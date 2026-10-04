Verónica Linares bromea a Federico Salazar por su edad en cobertura de las Elecciones 2026: “Pronto ya no vas a tener que votar”

Verónica Linares protagonizó un curioso momento junto a Federico Salazar durante la cobertura de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Los conductores de ‘América Noticias’ conversaban sobre la jornada electoral de este domingo 4 de octubre cuando la periodista hizo una broma relacionada con la edad a partir de la cual el voto deja de ser obligatorio en el Perú.

“Estoy pensando en los 70 años no más, Federico...”, comentó Linares entre risas. El conductor rápidamente entendió la indirecta y respondió: “Ya pronto...”. La periodista continuó con la broma y relacionó el tema con la extensa cobertura que ambos realizan durante la jornada electoral. “Pronto ya no vas a tener que votar, así que puedes hacer la transmisión todo el día, tú solito”, le dijo.

Salazar aclaró que cumplir 70 años no significa perder el derecho al sufragio, sino que desde esa edad el ciudadano deja de estar obligado a votar y ya no recibe una multa si decide no acudir a las urnas. “Pronto no voy a tener la obligación, o sea, la multa, pero...”, respondió el conductor, dejando abierta la posibilidad de continuar participando voluntariamente en futuras elecciones.

Linares coincidió con su compañero y señaló que existen adultos mayores que continúan acudiendo a votar pese a que la normativa ya no los obliga. “Es verdad, hay gente que le encanta ir a votar y, a pesar de que no es obligatorio, lo sigue haciendo”, expresó. Ante ello, Salazar agregó: “Queda como derecho”.

El intercambio ocurrió mientras los periodistas brindaban información a los televidentes sobre la jornada electoral y las recomendaciones para quienes debían acudir a sus respectivos locales de votación. En el Perú, el voto es obligatorio hasta los 70 años. A partir de esa edad, sufragar se convierte en una decisión voluntaria y la persona no recibe una sanción económica si decide no hacerlo.