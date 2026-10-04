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Actor argentino Fernando Niño se luce junto a querida actriz de 'Al fondo hay sitio' tras terminar relación de 2 años con Macla Yamada

Fernando Niño y una de las actrices más queridas de 'Al fondo hay sitio' volvieron a compartir un momento fuera de cámaras y la reacción de Adriana Campos Salazar avivó los rumores sobre un posible romance.

Fernando Niño tuvo una relación sentimental con Macla Yamada por 2 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Fernando Niño tuvo una relación sentimental con Macla Yamada por 2 años. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Fernando Niño y Natali Zegarra volvieron a generar comentarios entre los seguidores de 'Al fondo hay sitio' luego de mostrarse juntos fuera de las grabaciones. Los actores compartieron un momento mientras veían un capítulo de la serie y reaccionaban a una de las escenas más esperadas de sus personajes.

La cercanía entre ambos llamó todavía más la atención por la reacción de Adriana Campos Salazar, quien no dudó en sumarse al denominado “ship” y escribió: "Yo remo este barco". Aunque la frase despertó entusiasmo entre los seguidores, hasta el momento no existe una confirmación de que ambos mantengan una relación sentimental.

Fernando Niño y Natali Zegarra son pareja en 'Al fondo hay sitio'.

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Fernando Niño y Natali Zegarra de 'Al fondo hay sitio' se lucen más juntos que nunca

Natali Zegarra utilizó sus historias de Instagram para compartir detalles del encuentro con Fernando Niño. La actriz contó que ambos se reunieron para ver juntos el capítulo en el que Juana y Juan Pablo, sus personajes en Al fondo hay sitio, finalmente llegaron al altar.

"Vimos juntos el capítulo del matrimonio", escribió la intérprete junto a emojis de celebración, anillos y corazones. En el video publicado se observa a Natali Zegarra y Fernando Niño compartiendo el momento fuera de cámaras, mientras comentan y reaccionan al episodio de la teleserie.

"Hemos grabado más de… estamos pensando hacer un blog más largo… ¿les gustaría verlo? Comenten si quieren blogcito", comentó Natali. Además, señaló que disfrutaron y se emocionaron con el capítulo.

La publicación fue comentada por Adriana Campos Salazar, quien comparte escenas con ambos actores en la producción. Su mensaje, "Yo remo este barco", fue interpretado por los seguidores como una muestra de apoyo al vínculo entre sus compañeros.

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Fernando Niño y Macla Yamada terminaron su romance tras dos años

El interés por la cercanía entre Fernando Niño y Natali Zegarra también se relaciona con la situación sentimental actual del actor. El argentino se encuentra soltero después de terminar su relación con Macla Yamada, con quien mantuvo un romance durante dos años.

Este antecedente hizo que las imágenes junto a la popular 'Juana' de la serie de América Televisión despertaran mayor curiosidad, especialmente por la química que ambos proyectan en la ficción y por los momentos que han compartido fuera de las cámaras.

Por ahora, los protagonistas no han confirmado un romance. Los comentarios surgidos en redes sociales se mantienen en el terreno de las especulaciones y del denominado “ship” impulsado por sus seguidores.

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