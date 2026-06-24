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Alfredo Benavides revela que sus hijos no tendrían herencia y sorprende al hablar de su muerte: "No quiero dejar nada"

El comediante Alfredo Benavides, padre de Giacomo Benavides, aseguró que incluso tiene una lista con personajes del medio artístico que no podrán ingresar a su velorio.

Alfredo Benavides generó revuelo con sus declaraciones en entrevista con Verónica Linares.
Alfredo Benavides generó revuelo con sus declaraciones en entrevista con Verónica Linares. | Foto: composición LR/Verónica Linares/Instagram
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Alfredo Benavides volvió a llamar la atención con sus declaraciones. En una entrevista con Verónica Linares, el comediante confesó que no desea dejar herencia a sus hijos y que ya tiene todo preparado para el día de su fallecimiento. Su postura, directa y sin rodeos, generó sorpresa por lo inusual de sus decisiones.

El hermano de Jorge Benavides explicó que tomó esta determinación para evitar conflictos familiares y porque no quiere que su muerte se convierta en motivo de disputas. Con su estilo característico, mezcló humor negro con franqueza al hablar de temas delicados como la herencia y su velorio.

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Alfredo Benavides no planea dejar herencia a sus hijos

Al referirse a los conflictos que ocurren en muchas familias tras la pérdida de un ser querido, el padre del influencer Giacomo Benavides señaló que no desea que sus hijos atraviesen esa situación. “Yo me espanto cuando veo ese tipo de cosas, los hermanos peleándose para ver quién se va a quedar con el carro. Yo no quiero dejar nada, es más, yo he dejado mis órdenes y mis directivas a mi hija: no quiero velorio”, expresó con firmeza.

El recordado ‘Niño Alfredito’ también reveló que tiene instrucciones precisas sobre cómo debe manejarse su funeral en caso de que finalmente se realice. Con ironía, comentó que no quiere que nadie asista. “No quiero que nadie vaya a mi velorio porque a lo mejor se me filtra alguien que no me cae y voy a amargarme hasta muerto”, agregó.

Benavides fue más allá y aseguró que incluso elaboró una lista de personas que no podrán ingresar a su velorio en caso de intentar hacerlo. Aunque evitó dar nombres, con tono tajante explicó que se trataba de gente del entretenimiento y otros conocidos que lo habían decepcionado. “Tengo una lista de gente que no puede entrar en caso que quieran hacerlo, sí tengo todo listo, diseñado. Ni se les ocurra ir porque saben quiénes son, no vayan… Yo tengo la lista y mi hija está encargada de que con roche tiene que sacarlos. Por supuesto, del medio artístico, todos los personaje que he conocido y no me han pagado bien o que me han hecho sentir mal”, sentenció.

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