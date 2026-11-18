Miss Universo 2026: fecha, hora y canal dónde ver a la peruana Luren Márquez en la final del certamen de belleza ¡Vamos Perú! El certamen de Miss Universo se celebrará su 75.ª edición en Puerto Rico con Luren Márquez como representante de Perú. Conoce la fecha, los horarios oficiales y los canales para ver en vivo la gran final del certamen de belleza.

Miss Universo 2026 ha entrado en su etapa decisiva y la expectativa crece entre los seguidores de los concursos de belleza. Luren Márquez, actual Miss Perú, ya se encuentra en suelo boricua cumpliendo con una agenda de actividades previas junto a las 116 candidatas de todo el mundo que compiten por la ansiada corona universal.

En esta edición por el 75.º, la modelo iqueña buscará destacar frente al jurado internacional para asegurar un lugar entre las 30 semifinalistas y acercar al Perú a una nueva hazaña. Al cierre del evento, la mexicana Fátima Bosch, actual soberana, entregará el título a su sucesora en una gala que promete reunir lo mejor del espectáculo.

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¿Dónde y cuándo se realizará el Miss Universo 2026?

Este certamen del Miss Universo se llevará a cabo el martes 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en la ciudad de San Juan. Previamente, las delegaciones participarán en dos fechas clave: el desfile de trajes nacionales el sábado 21 de noviembre y la competencia preliminar el domingo 22, donde se definirá el puntaje base para el corte de semifinalistas.

En cuanto a los horarios oficiales para seguir la gala final desde el Perú, la cobertura previa iniciará a las 7.00 p. m. (hora peruana y de Colombia), mientras que la competencia principal arrancará a las 8.00 p. m. En otros países de la región, la transmisión comenzará a las 6.00 p. m. en México, 8.00 p. m. en Puerto Rico y 9.00 p. m. en Argentina y Chile.

¿Dónde ver la transmisión del Miss Universo 2026?

Para Latinoamérica, la transmisión oficial en vivo de la final del certamen estará disponible por televisión por cable a través de Telemundo Internacional. Asimismo, quienes prefieran seguir cada detalle de la participación de Luren Márquez desde dispositivos móviles podrán conectarse vía streaming mediante la plataforma Universal+.

Por otro lado, la audiencia en Estados Unidos podrá sintonizar la ceremonia en español por la señal de Telemundo, como también por el servicio de streaming Peacock, además de la cobertura en inglés a través de Roku. En México, la emisión oficial también contará con la señal abierta de TV Azteca.