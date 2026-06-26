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Shirley Arica revela por primera vez si mantuvo intimidad con Pablo Heredia en ‘La granja VIP’: “Las necesidades que tenemos los adultos”

“Ya pueden entender las necesidades que tenemos los adultos”, explicó Shirley Arica, de 36 años, sobre el actor argentino Pablo Heredia en el pódcast de Verónica Linares.

Shirley Arica asistió al podcast de Verónica Linares. Foto: Composición LR/YouTube/Panamericana.
Shirley Arica asistió al podcast de Verónica Linares. Foto: Composición LR/YouTube/Panamericana.
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Shirley Arica sorprendió al revelar detalles inéditos de la convivencia que mantuvo con el actor argentino Pablo Heredia durante los tres meses que ambos permanecieron encerrados en 'La granja VIP', reality en el que terminó llevándose el premio de S/100.000.

La influencer se presentó en el pódcast de Verónica Linares y allí reveló por primera vez si mantuvo intimidad con la exfigura de 'Rebelde Way' durante el reality, luego de que se expusieran imágenes de ambos bajo las sábanas en la cama de una habitación.

Como se recuerda, los dos siguen siendo vinculados sentimentalmente y, el pasado fin de semana, fueron captados besándose.

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¿Shirley Arica mantuvo intimidad con Pablo Heredia en 'La granja VIP'?

Shirley Arica contó que nunca se le pasó por la cabeza mantener intimidad con Pablo Heredia durante 'La granja VIP', por respeto a su familia y a su hija. Además, señaló que el contexto del reality no era el adecuado para que ocurriera una situación de ese tipo, por lo que decidió evitarla por completo.

Según relató la ‘chica realidad’, esto se lo dejó en claro al actor argentino desde un principio. “Yo creo que, si se va a dar un momento, ya tú sabes qué momento… Las cosas se dan cuando se tengan que dar; yo sé que estamos encerrados, pero yo no voy a tener intimidad con mi pareja en un reality jamás, no, no lo voy a hacer, uno porque tengo a mi hija, mi familia; lo más importante para mí es mi hija”, contó a Verónica Linares.

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Qué dijo Pablo Heredia ante la negativa de Shirley Arica de tener intimidad con él

Shirley Arica también señaló cuál fue la respuesta de Pablo Heredia cuando ella le explicó que no podía mantener relaciones con él dentro del reality por respeto a su familia y a su hija.

“Creo que mi familia ya son adultos y bueno, ya pueden entender las necesidades que tenemos los adultos, pero mi hija es mi hija, pues, y ya está grande, está en el cole, entonces no. Y él lo entendió perfectamente y me dijo: ‘Yo te voy a esperar y tal’”, declaró la modelo e influencer de 36 años.

Sin embargo, aunque el reality ya terminó, para Shirley Arica el contexto sigue siendo el mismo. Por ahora, ambos continúan conociéndose sin apresurar las cosas. Además, precisó que desea una relación estable.

“Y ahora que estamos afuera, es como que ya el muchacho dice ‘¿Pa cuándo?’… entonces estamos para eso. Si es él, yo quiero una relación seria, una relación bonita, no una relación ‘ya apúrate, traka traka'”, contó.

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