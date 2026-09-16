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Espectáculos

Edwin Sierra expresa su emoción de volver a la TV luego de 11 años con 'El show de Edwin': "Es algo muy especial”

Edwin Sierra regresa este sábado 19 a través de Panamericana Televisión con un nuevo show que promete traer a las familias humor, música, concursos y artistas invitados. 

Edwin Sierra es uno de los imitadores más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
Edwin Sierra es uno de los imitadores más populares en Perú. Foto: Composición LR/Instagram.
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Edwin Sierra, cómico a quien le han propuesto ingresar a la política, vuelve a la pantalla chica con 'El show de Edwin', un programa sabatino que busca entretener a las familias peruanas de 4.00 p. m. a 7.00 p. m., por el canal 5. "Feliz, contento y realmente emocionado. Hay sentimientos encontrados porque regresar después de tanto tiempo a la televisión es algo muy especial", expresó el presentador. 

El comediante que encaró a Paco Bazán por fuertes palabras contra cantantes de La Bella Luz, adelantó que su nuevo espacio televisivo tendrá de todo un poco y está pensado para entretener a todos los miembros de la familia durante las tardes de los sábados. Asimismo, detalló: "Vamos a presentar lo que más sabemos hacer: que el público en el estudio ría y el televidente se alegre con buenas entrevistas, tendremos momentos divertidos y shows en vivo con artistas de cumbia y folclor". 

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Edwin Sierra nos adelanta los detalles de la primera emisión de su programa 

El locutor de 'Qumbias y Risas' confirmó que en la primera emisión de su show habrá un homenaje a 'Melcochita' por sus 90 años de vida y tendrá el acompañamiento musical de Las estrellas de la Cumbia. También nos contarán la historia emotiva de una madre del distrito de Ventanilla, que lucha por sus hijos. 

El humorista aseguró también que su programa tendrá espacio para historias emotivas, ayuda social y concursos que buscarán descubrir nuevos talentos. También diversas competencias, donde los participantes podrán tener una oportunidad para mostrar lo mejor de sí ante las cámaras. 

El presentador de 'Radio Nueva Q' toma la dirección de este show, tras ser parte de programas exitosos como: 'Risas de América' y 'Recargados de risa'. Prometió que habrá reencuentros con amigos y compañeros de su trayectoria profesional.

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