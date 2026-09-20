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Espectáculos

¿Peter vuelve a 'Al fondo hay sitio'? Adolfo Chuiman sobre su esperado regreso a la televisión: "El reposo del guerrero ha sido suficiente"

Adolfo Chuiman, el querido Peter McKay de 'Al fondo hay sitio', habló con entusiasmo sobre su regreso a la televisión. El actor se alejó de las pantallas por salud en 2024.

Adolfo Chuiman alista un proyecto para volver a la actuación a sus 79 años.
Adolfo Chuiman alista un proyecto para volver a la actuación a sus 79 años.Foto: composición LR/Facebook
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La despedida del fiel mayordomo Peter McKay de ‘Al fondo hay sitio’ fue uno de los momentos más emotivos para los fans de la ficción. A dos años de esa escena, el actor Adolfo Chuiman, intérprete del carismático personaje, elevó las expectativas de sus admiradores al hablar sobre su regreso a la televisión.

El artista reveló que está muy cerca de concretar un proyecto que le permitirá volver a la pantalla chica a los 79 años, lo que ha despertado ilusión entre quienes lo recuerdan como uno de los rostros más entrañables de la serie de América TV.

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Adolfo Chuiman entusiasmado con volver a la actuación

En una entrevista con 'Trome', Adolfo Chuiman confirmó que se encuentra en una etapa bastante positiva respecto a las negociaciones para volver a la actuación, y habló con entusiasmo sobre este. “Las conversaciones para volver a la televisión están avanzadas. Creo que pronto vamos a tener ‘luz verde’ con una historia que le va a gustar a la gente y que me tiene muy entusiasmado”, señaló, sin dar mayores detalles de su próximo trabajo.

El actor también expresó que, de concretarse un acuerdo, volverá con toda la energía que lo caracteriza. “Si todo va bien, regreso con todo. En la calle la gente siempre me pregunta cuándo vuelvo y tengo muchas ganas de seguir actuando”, comentó, resaltando el cariño que recibe del público y su deseo de continuar en la actuación.

Adolfo Chuiman aseguró que el tiempo de descanso ya cumplió su ciclo y que se siente preparado para retomar su carrera. “El reposo del guerrero ha sido suficiente, ja, ja, ja”, dijo con humor, en referencia a los años que permaneció alejado de la pantalla tras su salida de ‘Al fondo hay sitio’.

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¿Por qué Adolfo Chuiman se fue de ‘Al fondo hay sitio’?

En 2024, el actor explicó que su retiro de la serie de América TV se debió exclusivamente a motivos de salud. “Necesito un descanso porque también el cuerpo no te da y hay que cuidarlo”, confesó en ese momento, descartando cualquier diferencia con la producción.

Chuiman también aclaró que no cerraba del todo la posibilidad de volver al elenco. “Mis compañeros me dicen hasta fin de año, después de Fiestas Patrias, un montón de cosas (…). Es cuestión ya de que yo decida, ¿no? Que me sienta mejor”, expresó entonces. Su mensaje dejó abierta la puerta a un regreso, y hoy, con un nuevo proyecto en camino, esa expectativa se mantiene viva entre los seguidores que sueñan con ver nuevamente al entrañable Peter McKay en acción, aunque el actor no ha confirmado si su retorno será con ‘Al fondo hay sitio’ o con una historia completamente nueva.

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