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Sylvester Stallone conmueve al confesar la frialdad con la que su padrastro le anunció la muerte de su hijo Sage: ‘Nunca lo olvidaré’

La cruda revelación de Sylvester Stallone impacta a sus fans. El legendario actor de 'Rocky' también recordó el preciso instante en que se quebró días después de la partida de su hijo Sage.

El hijo de Sylvester Stallone, Sage, falleció a los 36 años en 2012.
El hijo de Sylvester Stallone, Sage, falleció a los 36 años en 2012.Foto: composición LR/New York Times/CNN/Instagram
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En una entrevista con The New York Times, conducida por Lulu García-Navarro, Sylvester Stallone repasó distintos capítulos de su carrera y su vida privada. En ese contexto, el recordado actor de ‘Rocky’ terminó evocando uno de los momentos más dolorosos que ha atravesado: la muerte de su hijo Sage, ocurrida en 2012 a los 36 años, debido a una afección cardíaca no diagnosticada.

El tema surgió cuando la periodista le preguntó cómo lo había marcado la pérdida de su primogénito, fruto de su relación con la actriz Sasha Czack. La leyenda del cine relató el instante en que recibió la noticia de una manera tan cruda por parte de su padrastro y cómo, pese a aparentar fortaleza inicial, el duelo lo alcanzó con toda su fuerza días después, en soledad.

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El actor de 80 años describió la mezcla de reproches internos que lo invadieron tras la tragedia: “Tienes tantos episodios de culpabilidad, como: ¿Qué podría haber hecho? ¿Debería haber estado ahí? Si hubiera hecho esto o aquello…no tenía ni idea. Fue impactante”.

Fue entonces cuando Stallone recordó que el nuevo esposo de su madre, un médico, fue quien le dio la noticia por teléfono. “Nunca lo olvidaré. Fue tan frío. Recibí una llamada por teléfono, el viernes 13, y me dijo: ‘Syl, soy Stephen. Se ha ido’. (Sylvester): ‘¿Quién se ha ido?’. Y dice: ‘Sage, se ha ido’. (Sylvester): ‘¿Se ha ido a dónde?’. (Stephen): ‘Se ha muerto, se ha ido. Lo siento’. Clic (cuelga el teléfono). Dije: ‘¿Es posible?’. Así fue. ‘Se ha ido’. ‘Se ha ido’. ‘Muerto’. ‘Lo siento’”, relató. La forma abrupta en que se enteró de la partida de Sage lo dejó en estado de incredulidad.

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En la entrevista, Stallone explicó que al inicio intentó mantenerse entero, como si pudiera resistir el golpe. Asistió al funeral, acompañó a la madre de su hijo y trató de sostenerse en el presente. Sin embargo, el verdadero impacto llegó días después, cuando estaba solo en su habitación. “Un llanto salió de mí. Un sonido que nunca antes había escuchado ni he vuelto a oír. Era puro dolor y duelo y culpa. Fue algo inhumano, de verdad que lo era”, confesó.

La estrella de ‘Rocky’, más allá del dolor’, quiso recordar a Sage con ternura, destacando su carácter y el futuro que imaginaba junto a él. “Pero lo único que puedo decir es que era un muy buen chico. Tenía una madre maravillosa. Habríamos hecho cosas increíbles en el futuro”, agregó.

Aunque la conversación derivó hacia su carrera cinematográfica tras un silencio breve, que Stallone rompió con una risa de resignación al recibir el pésame de la periodista, el actor estadounidense dejó claro que la pérdida de su hijo es una herida imposible de superar. “Simplemente no tenía ni idea de que él tenía algo que esperarías que tuviera un adulto muy mayor. Pero no, eso no se supera, no”, sentenció.

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