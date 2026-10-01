Actor Jim Carrey, de 64 años, se casó en secreto con su novia Min Ah, de 32, en Los Ángeles

Jim Carrey sorprendió al confirmar una noticia que mantuvo lejos de los reflectores: el actor, de 64 años, se casó en secreto con su pareja Min Ah, de 32, en una ceremonia privada realizada en Los Ángeles. La boda representa el tercer matrimonio del protagonista de 'La máscara', quien anteriormente estuvo casado con Melissa Womer y Lauren Holly.

La relación entre el actor y la artista también estuvo marcada por la discreción. Aunque fueron vistos juntos en años anteriores, ambos mantuvieron su romance alejado de la atención pública durante un tiempo. Recién en febrero de 2026 hicieron su primera aparición oficial como pareja durante los Premios César en París, donde el actor recibió un reconocimiento honorífico.

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Jim Carrey se casa en secreto con Min Ah a los 64 años

Jim Carrey y Min Ah decidieron celebrar su matrimonio en privado, lejos de los medios y sin anunciar previamente sus planes. De esta manera, el actor vuelve a pasar por el altar a los 64 años y suma una nueva etapa a su vida sentimental. La ceremonia se realizó en Los Ángeles y fue confirmada por un representante del artista.

Este es el tercer matrimonio del también humorista. El actor estuvo casado anteriormente con Melissa Womer, entre 1987 y 1995, y posteriormente con Lauren Holly, con quien contrajo matrimonio en 1996. Su segunda unión duró menos de un año antes de que ambos se separaran.

Jim Carrey y Min Ah mantuvieron su romance lejos de los reflectores

El vínculo entre Jim Carrey y Min Ah comenzó de manera discreta. Ambos fueron fotografiados juntos desde 2022, pero durante varios años evitaron confirmar públicamente una relación sentimental. La situación cambió en febrero de 2026, cuando aparecieron juntos en los Premios César celebrados en París.

Durante aquella ceremonia, en la que Carrey recibió un César honorífico por su trayectoria, el actor presentó públicamente a Min Ah como su compañera y le dedicó unas palabras de amor. Meses después de aquella aparición, la pareja decidió dar el siguiente paso y contrajo matrimonio en una ceremonia privada.