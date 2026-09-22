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Adriana Campos Salazar lanza polémico mensaje en medio de rumores de fin de su relación de 4 años con Thiago Vernal

Adriana Campos Salazar compartió un irónico mensaje sobre una mujer independiente y despertó especulaciones entre sus seguidores, en medio de rumores sobre su situación sentimental con el actor Thiago Vernal.

Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal dejaron de aparecer juntos en redes hace varios meses. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal dejaron de aparecer juntos en redes hace varios meses. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Adriana Campos Salazar volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en redes sociales un video con un mensaje cargado de ironía. La publicación hace referencia a una mujer que trabaja desde temprana edad, cubre sus propios gastos y sabe desenvolverse por sí misma, pero que aun así es calificada como conformista.

La publicación de la actriz generó comentarios debido al contexto sentimental que atraviesa. En las últimas semanas, la actriz de ‘Al fondo hay sitio’ y Thiago Vernal dejaron de mostrarse juntos en redes sociales, situación que alimentó las versiones sobre un posible final de su relación de cuatro años. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado públicamente una separación ni que el mensaje tenga como destinatario al actor.

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Adriana Campos Salazar habría terminado su relación de cuatro años con Thiago Vernal: actriz desata rumores con sus declaraciones

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El controversial mensaje de Adriana Campos Salazar que desata revuelo en redes

El contenido compartido por Adriana Campos Salazar presenta una frase en tono sarcástico que cuestiona la idea de considerar conformista a una mujer independiente. El texto publicado sobre las imágenes señala: Sí bro, la chica que trabaja desde niña, se paga todo, se resuelve todo y es segura de sí misma te va a salir conformista, tranqui.

Las palabras rápidamente llamaron la atención de los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si se trataba simplemente de una publicación irónica o si podía estar relacionada con alguna experiencia personal de la actriz.

No obstante, Adriana Campos Salazar no mencionó nombres ni identificó a una persona concreta. Tampoco afirmó que el video estuviera dirigido a Thiago Vernal o a algún expretendiente. Por ello, cualquier vínculo entre la publicación y su vida sentimental permanece en el terreno de las especulaciones.

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¿Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal terminaron tras cuatro años de relación?

Los rumores sobre una posible separación entre Adriana Campos Salazar y Thiago Vernal cobraron fuerza luego de que ambos dejaran de aparecer juntos con la misma frecuencia en redes sociales. Esta situación llevó a sus seguidores a cuestionarse si la pareja habría puesto fin a una relación que se extendió durante cuatro años.

Las dudas aumentaron el pasado 26 de mayo, durante la premier de la película peruana 'Amando a Amanda'. En aquella ocasión, Adriana asistió al evento y conversó con un creador de contenido sobre su situación personal y el amor.

“Bien, tranquila, de verdad, corazón contento, sí, sí. Trabajo, enfocadísima”, respondió la actriz. Sus declaraciones fueron tomadas por algunos usuarios como una posible señal relacionada con su vida sentimental, aunque Adriana no confirmó una ruptura ni mencionó directamente a Thiago Vernal.

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