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Said Palao deja en shock al revelar la millonaria cifra que gana como influencer tras ser tildado de ‘mantenido’ por Alejandra Baigorria

Said Palao se cansó de las críticas y decidió blanquear sus finanzas al exponer su situación económica en el programa 'Amor y fuego'.

Said Palao decidió callar a sus críticos mostrando las sumas que gana. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
Said Palao decidió callar a sus críticos mostrando las sumas que gana. Foto: Composición LR/Instagram/Willax.
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Said Palao se cansó de las críticas y se hartó de que lo llamen 'mantenido' por su esposa, Alejandra Baigorria, tras su último viaje a Japón. Ante esto, el integrante de 'Esto es guerra' decidió blanquear su situación financiera en el programa 'Amor y fuego', donde expuso pruebas, como facturas y correos, de lo que gana como influencer y de otros ingresos adicionales.

Tras emitirse el informe, en el que se expusieron las desconocidas e impensadas cantidades de dinero que percibe Said Palao, los conductores Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre quedaron en shock en vivo. Además, se mostraron documentos que demostrarían que el modelo pagó 5.400 euros por la lujosa cartera Dior que le regaló a la 'gringa de Gamarra' y que también compró su propio pasaje para viajar a Japón.

PUEDES VER: Magaly Medina impacta al revelar quién pagó exclusivo viaje de Alejandra Baigorria y Said Palao a Japón: “Es buena vendedora”

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Said Palao revela cuánto gana como influencer

Said Palao reveló, a través de facturas, los elevados montos en dólares que recibe como influencer e imagen de diferentes marcas comerciales. Según la documentación que mostró el modelo en 'Amor y fuego', se observan pagos de US$4,000, US$5,500, US$12,000, US$18,000 y US$9,600.

La suma de estos montos alcanza los US$50,000 solo por su trabajo como creador de contenido en redes sociales. También presentó boletas de pago con las que dejó en evidencia que su sueldo mensual en 'Esto es guerra' es de S/35,400.

"Cuento con comprobantes, pagos, transferencias y facturas que respaldan todo. Pueden mostrar la documentación y los montos con total tranquilidad, siempre manejándola con criterio y resguardando los nombres o datos de terceros, agencias y marcas con la que trabajo", le escribió Said Palao al reportero de investigación de 'Amor y fuego' a través de WhatsApp.   

PUEDES VER: Israel Dreyfus impacta con revelación sobre el sueldo de Said Palao en 'Esto es guerra' tras ser acusado de mantenido: "Como un CEO"

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Said Palao muestra pruebas de que él compró la cartera de Alejandra Baigorria

Por el cumpleaños 38 de Alejandra Baigorria, la empresaria mostró el regalo que le preparó Said Palao: una exclusiva cartera Dior valorizada en miles de euros. Ante esto, en redes sociales algunos usuarios aseguraron que la rubia se había autorregalado el lujoso accesorio para evitar que cuestionaran a su esposo y lo tildaran de 'mantenido'.

Por eso, Said Palao también decidió mostrar la boleta donde deja constancia de que él compró la cartera con sus propios recursos por un valor de 5.400 euros. "Factura completa. 6 de septiembre de 2026. Mr. Palao Castro, Said. 5,400 euros", se lee en la boleta presentada por el modelo a 'Amor y fuego'.

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