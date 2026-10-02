Corazón Serrano comunicó la suspensión de Jeremy Iturri, quien estaba relacionado a la agrupación de cumbia por las actividades artísticas y coreográficas brindadas. La decisión fue anunciada mediante un comunicado publicado en las historias de Instagram de la orquesta.

La agrupación señaló que, debido a la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, resolvió suspender su participación en sus actividades mientras se esclarece lo ocurrido. La denuncia fue realizada públicamente por la bailarina Yaleska Tacuri, conocida en el ámbito artístico como Amber.

Comunicado de Corazón Serrano tras denuncia contra Jeremy Iturri.

Corazón Serrano separa a Jeremy Iturri tras denuncia por abuso sexual

Corazón Serrano informó que tomó conocimiento de una serie de testimonios difundidos públicamente relacionados con Jeremy Iturri, quien presta servicios artísticos y coreográficos para la agrupación. Ante esta situación, la orquesta decidió apartarlo temporalmente de sus actividades mientras se desarrolla el proceso destinado a esclarecer los hechos.

"Por la naturaleza y gravedad de los hechos expuestos, hemos decidido suspender su participación en las actividades de Corazón Serrano mientras se esclarece esta situación", indicó la agrupación en el comunicado difundido a través de sus redes sociales.

En su pronunciamiento, Corazón Serrano evitó mencionar el nombre del involucrado y tampoco detalló las circunstancias a las que hacían referencia los testimonios.

Coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri, es denunciado por presunto abuso sexual

El señalado es Jeremy Iturri, coreógrafo vinculado a actividades artísticas de Corazón Serrano. La denuncia pública fue presentada por la bailarina Yaleska Tacuri, conocida como Amber, quien relató en sus redes sociales un episodio que, según su testimonio, ocurrió en 2023.

De acuerdo con la versión difundida por la joven, en ese momento tenía 19 años y formaba parte de una compañía dirigida por el artista, quien tenía 32 años. La bailarina sostuvo que el coreógrafo aprovechó su posición de autoridad y una conversación que ambos mantuvieron durante la madrugada para persuadirla de permanecer en su domicilio.

Según su relato, una vez en el lugar se produjeron tocamientos e intromisiones de carácter sexual sin su consentimiento. Tacuri afirmó que expresó su negativa ante lo ocurrido, pero que las acciones continuaron.

La denunciante también contó que el episodio tuvo consecuencias emocionales y que posteriormente tuvo dificultades para continuar compartiendo el espacio de ensayo con Iturri.