El ámbito de la cumbia peruana enfrenta un tenso episodio tras revelarse una grave acusación pública contra uno de los colaboradores clave de la agrupación Corazón Serrano. La bailarina Y. T., identificada en redes sociales como 'Amber', difundió un relato en el que acusa al coreógrafo Jeremy Iturri por la presunta comisión de un delito de abuso sexual y abuso de autoridad.

Según expuso en su cuenta oficial de Instagram, los hechos se remontan al año 2023, periodo en el que la artista mantenía un profundo respeto por el profesionalismo del bailarín dentro del elenco que conformaban. Además, señaló que no lo denunció en su momento porque no tenía las pruebas para demostrar lo sucedido.

Denuncia de la víctima contra Jeremy Iturri.

Denuncian a Jeremy Iturri, coreógrafo de Corazón Serrano, de presunto abuso sexual

Y. T. contó los hechos que derivaron en el presunto ultraje. La coreógrafa relató que conoció a Jeremy Iturri cuando ella tenía 19 años.

Tras entablar conversaciones sobre proyectos y asuntos personales, el director de danza la convocó a una reunión durante altas horas de la noche. Posteriormente, bajo el argumento del peligro que representaba retornar sola a su vivienda a esa hora de la madrugada, el sujeto le sugirió hospedarse en su departamento.

Una vez instalados en la residencia, la joven aceptó pernoctar en la habitación en un contexto marcado por la desprotección. No obstante, el ambiente cambió drásticamente cuando el coreógrafo de Corazón Serrano procedió a realizar tocamientos indebidos y la sometió a mantener relaciones íntimas no consentidas.

"En un momento le pedí que parara porque me estaba lastimando la garganta, pero no paró …", escribió la víctima en una serie de mensajes.

'Me sentía menos': la dura consecuencia que afrontó Y. T. tras presunto abuso

Las consecuencias del incidente se extendieron a lo largo del tiempo, obligando a 'Amber' a sobrellevar una intensa carga de dolor y culpa mientras continuaba acudiendo a los ensayos grupales junto al acusado. Esta permanente cercanía afectó gravemente su desempeño laboral y su estabilidad emocional, razón por la cual decidió visibilizar lo ocurrido y demandar justicia.

"Me sentía menos y empecé a sentir que no valía nada dentro de un lugar que alguna vez significó muchísimo para mí", sentenció la bailarina.