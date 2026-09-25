Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
EN VIVO

Netanyahu en la ONU ft. Josefina Towsend | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

¡No necesitó hacer casting! Valería Zapata fue presentada como el gran jale de Son del Duke: “¡A darle con todo en esta gran orquesta!”

Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, se une a Son del Duke como refuerzo, tras ola de renuncias. La cantante expresó su emoción y compromiso de dar lo mejor de sí en el escenario.

Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, se une a Son del Duke tras la salida de sus cantantes principales. Fotos: capturas/Youtube
Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, se une a Son del Duke tras la salida de sus cantantes principales. Fotos: capturas/Youtube
Por
google iconLa República en Google

Al estilo de La Bella Luz, la agrupación Son del Duke se quedó sin sus cantantes principales, quienes decidieron irse a otros grupos de cumbia. Ante esa situación, la orquesta chiclayana decidió realizar un casting masivo en Chiclayo para encontrar a su nueva voz femenina y también aprovechó el evento para darle la bienvenida a Valeria Zapata, quien hace poco renunció a Amaya Hermanos.

Antes de que se diera a conocer a la ganadora del casting de Son del Duke, que se organizó el jueves 24 de septiembre en Chiclayo, el animador del grupo presentó a Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, como su gran refuerzo. "Se ha ganado el corazón de todo el Perú y ha recorrido costa, sierra y selva", señaló el presentador.

Puedes ver

Ana Claudia Urbina renunció a Son del Duke y firma con famoso grupo de cumbia: “Que este sea el inicio de muchos éxitos”

lr.pe

Vestida de azul, Valeria Zapata se mostró emocionada por el recibimiento y prometió que dará lo mejor de sí en los escenarios junto a Son del Duke. "Feliz de pertenecer a esta gran familia musical. ¡A darle con todo en esta gran orquesta!", expresó emocionada. Segundos después, deleitó con su interpretación.

Valeria Zapata le dijo adiós a Amaya Hermanos

El pasado 19 de septiembre, la cantante norteña Valeria Zapata se mostró conmovida al decirle adiós a Amaya Hermanos, ya que ella misma indicó que se sintió valorada en dicha agrupación y recalcó que logró forjar lindas amistades.

Valeria Zapata dejó Amaya Hermanos el 19 de septiembre, agradeciendo a sus compañeros y destacando las amistades forjadas durante su etapa en la orquesta.

Valeria Zapata dejó Amaya Hermanos el 19 de septiembre, agradeciendo a sus compañeros y destacando las amistades forjadas durante su etapa en la orquesta.

"Hoy me toca cerrar una etapa muy bonita e importante para mí; quiero contarles que dejo de pertenecer a la orquesta Amaya Hermanos. Quiero agradecer de corazón a mis compañeros, músicos y equipo técnico por tantos momentos, escenarios, viajes y aprendizajes. Y a mis amigas, gracias por ser una de las partes más bonitas que me llevo de esta etapa. Me quedo con mucho cariño y respeto por cada uno de ustedes", manifestó la exconcursante de 'La voz Kids'.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, presenta a su madre y le dedica emotivo saludo de cumpleaños: “Me dio la vida a mi”

Medallero de Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cuántas medallas de oro, plata y bronce tiene la delegación peruana

Espectáculos

Maialen, hija mayor de Jefferson Farfán, presenta a su madre y le dedica emotivo saludo de cumpleaños: “Me dio la vida a mi”

El pedido de Melissa Klug tras conocer a la pareja de su hijo con Jefferson Farfán: "Lo traten como merece"

Shirley Arica tilda de “finjidaza” a Onelia Molina y asegura que no es lo que parece: “Sé algunas cositas por allí”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Renovación Popular presenta texto sustitutorio para modificar pedido de facultades solicitadas por el Ejecutivo

Fujimori responde a Janet Tello y asegura que críticas responde a "ciertos jueces": “La independencia no significa callar”

Presidentes de Cortes Superiores respaldan a Janet Tello ante críticas de Fujimori: "La separación de poderes exige respeto"