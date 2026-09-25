¡No necesitó hacer casting! Valería Zapata fue presentada como el gran jale de Son del Duke: “¡A darle con todo en esta gran orquesta!”
Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, se une a Son del Duke como refuerzo, tras ola de renuncias. La cantante expresó su emoción y compromiso de dar lo mejor de sí en el escenario.
Al estilo de La Bella Luz, la agrupación Son del Duke se quedó sin sus cantantes principales, quienes decidieron irse a otros grupos de cumbia. Ante esa situación, la orquesta chiclayana decidió realizar un casting masivo en Chiclayo para encontrar a su nueva voz femenina y también aprovechó el evento para darle la bienvenida a Valeria Zapata, quien hace poco renunció a Amaya Hermanos.
Antes de que se diera a conocer a la ganadora del casting de Son del Duke, que se organizó el jueves 24 de septiembre en Chiclayo, el animador del grupo presentó a Valeria Zapata, exvocalista de La Bella Luz, como su gran refuerzo. "Se ha ganado el corazón de todo el Perú y ha recorrido costa, sierra y selva", señaló el presentador.
Vestida de azul, Valeria Zapata se mostró emocionada por el recibimiento y prometió que dará lo mejor de sí en los escenarios junto a Son del Duke. "Feliz de pertenecer a esta gran familia musical. ¡A darle con todo en esta gran orquesta!", expresó emocionada. Segundos después, deleitó con su interpretación.
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Valeria Zapata le dijo adiós a Amaya Hermanos
El pasado 19 de septiembre, la cantante norteña Valeria Zapata se mostró conmovida al decirle adiós a Amaya Hermanos, ya que ella misma indicó que se sintió valorada en dicha agrupación y recalcó que logró forjar lindas amistades.
Valeria Zapata dejó Amaya Hermanos el 19 de septiembre, agradeciendo a sus compañeros y destacando las amistades forjadas durante su etapa en la orquesta.
"Hoy me toca cerrar una etapa muy bonita e importante para mí; quiero contarles que dejo de pertenecer a la orquesta Amaya Hermanos. Quiero agradecer de corazón a mis compañeros, músicos y equipo técnico por tantos momentos, escenarios, viajes y aprendizajes. Y a mis amigas, gracias por ser una de las partes más bonitas que me llevo de esta etapa. Me quedo con mucho cariño y respeto por cada uno de ustedes", manifestó la exconcursante de 'La voz Kids'.