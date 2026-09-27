Tras varios meses marcados por diferencias públicas y procesos legales, Christian Cueva y Pamela López coincidieron en un mismo lugar durante las olimpiadas escolares de uno de sus hijos. El encuentro ocurrió mientras ambos continúan con sus respectivas vidas personales luego de su separación.

La coincidencia se produjo mientras la influencer mantiene una relación con el empresario Franco Portales, vínculo que confirmó públicamente después de su ruptura con Paul Michael. Por su parte, Christian Cueva mantiene una relación con Pamela Franco, con quien ha sido vinculado en recientes especulaciones sobre un posible matrimonio, pese a que legalmente continúa casado con la madre de sus tres hijos.

Pamela López y Christian Cueva coinciden en evento escolar

La aparición de Christian Cueva y Pamela López se produjo durante las olimpiadas escolares de uno de sus hijos. El futbolista participó en algunas de las actividades, mientras que López estuvo presente en las tribunas. Ambos permanecieron separados durante la jornada y no fueron registrados interactuando entre sí.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por el portal ‘Instarándula’. Según el material compartido, ninguno de los dos estuvo acompañado por personas de su círculo cercano durante la actividad.

La coincidencia ocurrió luego de varios meses marcados por diferencias públicas entre ambos. López ha señalado que mantiene varios procesos legales con Cueva relacionados con asuntos familiares y económicos.

Otro de los temas que ha generado diferencias entre ambos está relacionado con el cuidado de sus hijos. López ha pedido que Cueva pase tiempo con los menores algunos fines de semana, debido a sus responsabilidades laborales y a la falta de apoyo que, según explicó, tiene durante esos días. Asimismo, señaló que busca que el futbolista fortalezca el vínculo con sus hijos.