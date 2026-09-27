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Mario Hart cuestiona las críticas contra 'Ñengo' Onetto por presunto bullying y la defiende: "Sucedió hace muchos años"

Mario Hart se pronunció sobre las acusaciones de bullying contra Michelle Onetto, 'Ñengo', y cuestionó que marcas hayan terminado sus vínculos comerciales por hechos ocurridos durante su etapa escolar.

Michelle Onetto enfrenta duros cuestionamientos por presuntos casos de bullying en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
Michelle Onetto enfrenta duros cuestionamientos por presuntos casos de bullying en redes sociales. Foto: Composición LR/Captura/Instagram/YouTube
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Mario Hart opinó sobre la controversia que involucra a Michelle Onetto, conocida como 'Ñengo', luego de que excompañeras del Liceo Naval Almirante Guise difundieran testimonios sobre un presunto caso de bullying durante su etapa escolar. La situación generó repercusión en redes sociales y consecuencias en el ámbito comercial para la influencer.

El caso llevó a algunas marcas y a la agencia Collabs a tomar distancia de la creadora de contenido. Durante el programa 'Sin + Que Decir', el exchico reality cuestionó que estos vínculos profesionales se hayan terminado por hechos ocurridos años atrás y planteó si el comportamiento de una persona durante su etapa escolar necesariamente representa quién es en la actualidad.

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Mario Hart defiende a Michelle Onetto y cuestiona a marcas que se desvinculan de ella

Mario Hart aclaró que no conoce personalmente a Michelle Onetto y que tampoco tenía todos los detalles de las acusaciones. Sin embargo, consideró relevante el tiempo transcurrido desde los hechos denunciados y la posibilidad de que la influencer haya cambiado con los años.

“En este momento en el que de repente Ñengo puede haber cambiado, puede haber mejorado como persona, puede haber madurado…”, señaló el conductor al referirse a la evolución personal que pudo haber experimentado Onetto.

Su principal cuestionamiento estuvo dirigido a las empresas que trabajaban con la creadora de contenido. Hart manifestó su sorpresa por la decisión de cortar vínculos comerciales debido a situaciones relacionadas con su pasado.

“Lo que a mí me llama la atención es que en este momento la agencia y las marcas con las que ella trabajaba se deslinden de ella por algo que sucedió hace cinco años”, sostuvo. Luego preguntó: “¿Por qué deslindarte de ella? ¿Por qué cortar contratos por algo que sucedió hace muchos años, pero que no es actual?”.

Sin embargo, tras conocer más detalles de los testimonios, su posición tuvo algunos matices. El conductor señaló que, si las conductas denunciadas realmente ocurrieron, Michelle Onetto debía asumir responsabilidad frente a las personas afectadas.

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'Errar es humano': la reflexión final de Mario Hart sobre el caso de Michelle Onetto

Mario Hart sostuvo que, ante una eventual responsabilidad por los hechos denunciados, lo apropiado sería reconocer lo ocurrido, mostrar empatía y ofrecer disculpas a quienes aseguran haber sido perjudicados por las acciones de 'Ñengo'.

“No tengo idea quién era, no conocía estos casos… Pero coincido que si realmente hay un arrepentimiento, lo mejor es darlo a conocer, acercarte a las víctimas y pedir disculpas”, afirmó.

El presentador añadió: “Errar es humano, pero también saber pedir disculpas. Y saber perdonar te hace mejor persona”. Con ello, Hart dejó ver que su percepción inicial sobre la controversia cambió después de conocer más elementos de los testimonios.

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