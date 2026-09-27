Tilsa Lozano se convirtió nuevamente en protagonista de la polémica por sus declaraciones públicas. Esta vez, la presentadora lanzó fuertes calificativos contra Vanessa Terkes, con quien compartió pantalla en el reality de competencia ‘Titanes’ de Latina en 2014.

En aquel año, Tilsa fue jurado del programa y más adelante asumió la conducción, rol que al inicio recaía íntegramente en la actriz. Al recordar esa experiencia del pasado en su podcast ‘Tres al hilo’, la modelo no se guardó nada y sus palabras generaron reacciones inmediatas tanto en el set de Satélite Plus como en redes sociales.

Tilsa Lozano lanza fuertes calificativos contra Vanessa Terkes

El tema surgió cuando Christian ‘Loco’ Wagner, su compañero junto a Gabriel Calvo, evocó el programa de Latina y sugirió que Tilsa y Vanessa tenían personalidades similares. Lozano reaccionó con evidente fastidio a ese comentario y respondió sin filtros: “No, esa huev** es una disforzada de mier*”.

La presentadora explicó que, durante su experiencia laboral con Terkes, percibió actitudes cambiantes que le imposibilitaron establecer un vínculo. "Yo no podría ser amiga de una persona que, a mi parecer, en el momento en que me tocó trabajar con una persona x… a mí la inestabilidad mental, de que llora, de repente estoy contenta, de repente estoy triste, y quejarse de que por qué a ella la maquillan así, por qué tiene tal ropa…", señaló.

Finalmente, la recordada ‘Colita’ cerró su intervención con una frase frontal dirigida a la actriz: “Flaca, preocúpate por ti. Conflictiva. Un dolor de huevos”.

Sus palabras provocaron inmediatas reacciones en el podcast, donde sus compañeros intentaron frenar la intensidad de sus declaraciones, aunque no dejaron de reaccionar con risas ante la situación. En redes sociales, la agresividad del lenguaje de Lozano generó críticas, mientras que Vanessa Terkes, por el momento, no ha respondido.