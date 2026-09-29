Sheyla Rojas y Joaquín Ramirez cuentan cómo se conocieron con versiones contradictorias
La exreality fue captada junto a su nueva pareja, durante la campaña de este último en Cajamarca, donde ambas personalidades contaron ante las cámaras su versión de cómo se conocieron.
Sheyla Rojas fue captada por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme', junto a su nueva pareja, el candidato por Cajamarca Renace, Joaquín Ramírez. La exfigura de la televisión se encontraba en la provincia de San Ignacio (Cajamarca), donde ayudaba en la campaña política de su actual pareja. Tras ser captados, ambos brindaron detalles acerca de su relación.
La exparticipante de 'Combate' aseguró que conoció a su actual pareja por parte de una de sus amistades, quien sirvió como nexo entre ellos. Asimismo, aseveró que el primer avistamiento público que tuvieron ambos había sido en su cuarta cita: "Fue por una amiga que nos presentó por ahí. Hicieron como la conexión entre nosotros. Y la verdad fue que al principio, era como que muy casual. [Nuestro primer ampay] fue en la cuarta [cita], sí fue más. Porque las primeras salidas fueron en Lima.
Por otra parte, el excongresista denunciado por lavado de activos señaló que su primer encuentro con la exconductora fue en un café, agregando que el primer acto público de ambos frente a cámaras fue en su segunda reunión: "Fue en un café en realidad. Pero sabemos que vamos a estar juntos siempre. [Nuestro ampay] fue en la segunda o tercera [cita].
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Sheyla Rojas habla acerca de su compromiso con Joaquín Ramírez
La excompetidora de 'Esto es Guerra' sugirió su calma con respecto a una oficialización de su relación con el candidato de Cajamarca Renace, cuando los reporteros de 'Magaly TV, La Firme' le preguntaron acerca de la fecha en que su pareja le propondrá matrimonio.
A su vez, la personalidad televisiva habló acerca de las cualidades que le cautivaron de su nueva relación, mencionando: "Es sencillo, es humilde. Puedo conversar absolutamente todo con él, puedo ser yo". Por su parte, Ramírez cerró la entrevista mencionando el afecto que le tiene a su pareja: "Para mí, Sheyla es lo mejor que me pudo pasar. Siempre quiero que sepa que está en mi corazón".