Vania Bludau defiende a su hermano tras acusaciones de infidelidad y maltrato psicológico: "Es mi culpa"

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Vania Bludau fue abordada por las cámaras de 'Amor y fuego' cuando se encontraba junto a su hermano Bryan Bludau, quien fue señalado por la influencer Maricely por una presunta infidelidad y presunto maltrato psicológico durante los cinco años que duró su relación. La exchica reality intervino para evitar que su familiar respondiera a las preguntas de la reportera y decidió pronunciarse en su lugar.

La modelo respaldó a su hermano y aseguró que la exposición mediática se debe a su propia condición de figura pública, ya que Bryan no pertenece al mundo del espectáculo y actualmente vive en Miami. “Todo esto cuando se hace público es por mi culpa, es porque yo trabajo en tele, es mi culpa, no lo estés filmando”, manifestó.

Vania Bludau respalda a su hermano y cuestiona acusaciones de maltrato

Durante la conversación con 'Amor y fuego', Vania Bludau explicó que conoce a su hermano y que, desde su perspectiva, las acusaciones realizadas por Maricely no demostrarían que Bryan haya ejercido maltrato psicológico. “Sí, obvio que sí descarto, conozco a mi hermano”, afirmó la exchica reality.

Asimismo, al referirse al material de audio presentado por Maricely, sostuvo que el contenido no tendría la gravedad que se le atribuye. “Si es súper pasivo ese audio, yo también he escuchado, que le dice ‘No te estoy haciendo nada’. Creo que es una pelea de cualquier pareja ahí, no hay ningún maltrato ahí”, afirmó.

La exintegrante de 'Esto es guerra' también explicó que nunca tuvo un vínculo estrecho con Maricely debido a la distancia y a sus constantes ausencias del Perú. “Nunca ha sido una relación tan cercana. Ella no vive en Lima, yo tampoco he estado en Perú tanto”, señaló la modelo.

Maricely acusa a Bryan Bludau de infidelidad y maltrato psicológico

Por su parte, Maricely rompió su silencio tras el final de su relación con Bryan Bludau y utilizó sus historias de Instagram para compartir parte de su testimonio sobre lo ocurrido durante los cinco años que estuvieron juntos. La influencer chiclayana señaló presuntos episodios de infidelidad, manipulación y maltrato psicológico.

Uno de sus principales señalamientos estuvo relacionado con una presunta infidelidad. “Nadie me va a decir cómo sanar todo el daño que Bryan Bludau me hizo en estos 5 años... Le abrí las puertas de mi vida de par en par, mientras que él se acostaba con otras mujeres y tenía una relación paralela con una chica en Lima”, expresó.

La influencer también aseguró que el hermano de Vania Bludau habría acudido en dos oportunidades a su domicilio después de la ruptura. Según su relato, estos encuentros habrían afectado su tranquilidad y su salud mental. “Las últimas dos veces se apareció en la puerta de mi casa sin avisar, rompiendo mi tranquilidad y mi salud mental”, sostuvo la influencer.