Leslie Shaw hace confesión sobre Vania Bluadau y Mario Irivarren tiene impensada reacción: "Fue mi 'sugar'"

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Las confesiones de Leslie Shaw en el podcast ‘La Manada Galáctica’ captaron la atención del público al recordar un episodio complejo de su vida personal. La cantante reveló que en ese momento recibió un respaldo decisivo de Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, a quien en tono de broma calificó como su “sugar” por haber asumido sus gastos durante varios meses.

El relato no solo expuso la cercanía entre ambas, sino que también generó revuelo en el set. La reacción de Irivarren, marcada por el silencio y la sorpresa, se convirtió en parte de la conversación y dio pie a comentarios en redes sociales que mezclaron elogios hacia Bludau con bromas sobre el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

Leslie Shaw deja en shock a Mario Irivarren con confesión sobre Vania Bludau

Leslie Shaw recordó las dificultades que atravesaba en ese tiempo y cómo la modelo se convirtió en un sostén económico. “No podía comprarme una casa porque no tenía papeles. No podía alquilar ningún sitio porque nadie te alquila sin papeles, y Vania fue mi sugar como tres meses”, admitió.

La cantante detalló que Bludau se negaba a recibir dinero a cambio de su ayuda. “Yo le decía: 'Vania, déjame pagar algo'. Y no me dejaba pagar. Le decía: 'Vania, ¿no me vas a cobrar después?'. 'No, gringuita linda. ¿Qué te pasa?', me decía. No me dejaba pagar nada. Le decía que me dejara pagar aunque sea el mantenimiento, pero nada”, agregó. Incluso hoy, la rubia aseguró que mantiene una amistad cercana con la influencer y confirmó que nunca le pidió absolutamente nada por el apoyo brindado.

Mientras escuchaba las confesiones, Mario Irivarren permaneció en silencio y con gesto paralizado durante varios segundos, lo que desató bromas en el set sobre su reacción frente a las menciones a su expareja, con quien protagonizó una historia de amor que, aunque terminó en 2022 tras poco más de un año de relación, sigue siendo recordada en la farándula nacional.

La intérprete de ‘Hay niveles’ profundizó en el contexto de aquel momento. “Me salvó porque yo no tenía dónde estar. Encima me dio covid; ella me recibió con covid. Con fiebre, le dije: 'Amiga, estoy viviendo en una camioneta vieja. Nadie me quiere alquilar, he renunciado a la disquera'. Ya me había gastado toda mi plata, me robó mi asistente, nadie me quería alquilar, terminé con Stefano (Alcántara). Estuve mal como un año y medio”, se sinceró.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en elogiar a Vania Bludau, calificándola como una amiga verdadera y aplaudiendo su gesto desinteresado. Al mismo tiempo, abundaron las bromas sobre Irivarren, con comentarios que ironizaban diciendo que él habría cobrado “50/50” o que parecía admirado al escuchar sobre su expareja, aunque optó por mantener la discreción.