HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Leslie Shaw hace confesión sobre Vania Bluadau y Mario Irivarren tiene impensada reacción: "Fue mi 'sugar'"

La reacción de Mario Irivarren ante las revelaciones de Leslie Shaw sobre su expareja Vania Bludau, quien actualmente luce más enamorada que nunca, no pasó desapercibida en redes sociales.

Vania Bludau, gran amiga de Leslie Shaw, terminó su relación con Mario Irivarren en 2022.
Vania Bludau, gran amiga de Leslie Shaw, terminó su relación con Mario Irivarren en 2022. | Foto: composición LR/La Manada/Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Las confesiones de Leslie Shaw en el podcast ‘La Manada Galáctica’ captaron la atención del público al recordar un episodio complejo de su vida personal. La cantante reveló que en ese momento recibió un respaldo decisivo de Vania Bludau, expareja de Mario Irivarren, a quien en tono de broma calificó como su “sugar” por haber asumido sus gastos durante varios meses.

El relato no solo expuso la cercanía entre ambas, sino que también generó revuelo en el set. La reacción de Irivarren, marcada por el silencio y la sorpresa, se convirtió en parte de la conversación y dio pie a comentarios en redes sociales que mezclaron elogios hacia Bludau con bromas sobre el exintegrante de ‘Esto es guerra’.

PUEDES VER: ¿Quién es Adam Daudier, el nuevo galán estadounidense de Vania Bludau, y a qué se dedica?

lr.pe

Leslie Shaw deja en shock a Mario Irivarren con confesión sobre Vania Bludau

Leslie Shaw recordó las dificultades que atravesaba en ese tiempo y cómo la modelo se convirtió en un sostén económico. “No podía comprarme una casa porque no tenía papeles. No podía alquilar ningún sitio porque nadie te alquila sin papeles, y Vania fue mi sugar como tres meses”, admitió.

La cantante detalló que Bludau se negaba a recibir dinero a cambio de su ayuda. “Yo le decía: 'Vania, déjame pagar algo'. Y no me dejaba pagar. Le decía: 'Vania, ¿no me vas a cobrar después?'. 'No, gringuita linda. ¿Qué te pasa?', me decía. No me dejaba pagar nada. Le decía que me dejara pagar aunque sea el mantenimiento, pero nada”, agregó. Incluso hoy, la rubia aseguró que mantiene una amistad cercana con la influencer y confirmó que nunca le pidió absolutamente nada por el apoyo brindado.

PUEDES VER: ¿Son vecinos? Mario Irivarren admite que Onelia Molina compró departamento en el mismo edificio que él en San Isidro

lr.pe

Mientras escuchaba las confesiones, Mario Irivarren permaneció en silencio y con gesto paralizado durante varios segundos, lo que desató bromas en el set sobre su reacción frente a las menciones a su expareja, con quien protagonizó una historia de amor que, aunque terminó en 2022 tras poco más de un año de relación, sigue siendo recordada en la farándula nacional.

La intérprete de ‘Hay niveles’ profundizó en el contexto de aquel momento. “Me salvó porque yo no tenía dónde estar. Encima me dio covid; ella me recibió con covid. Con fiebre, le dije: 'Amiga, estoy viviendo en una camioneta vieja. Nadie me quiere alquilar, he renunciado a la disquera'. Ya me había gastado toda mi plata, me robó mi asistente, nadie me quería alquilar, terminé con Stefano (Alcántara). Estuve mal como un año y medio”, se sinceró.

En redes sociales, los usuarios no tardaron en elogiar a Vania Bludau, calificándola como una amiga verdadera y aplaudiendo su gesto desinteresado. Al mismo tiempo, abundaron las bromas sobre Irivarren, con comentarios que ironizaban diciendo que él habría cobrado “50/50” o que parecía admirado al escuchar sobre su expareja, aunque optó por mantener la discreción.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Son vecinos? Mario Irivarren admite que Onelia Molina compró departamento en el mismo edificio que él en San Isidro

¿Son vecinos? Mario Irivarren admite que Onelia Molina compró departamento en el mismo edificio que él en San Isidro

LEER MÁS
Actor Brandon Gallesi encara en vivo a Mario Irivarren y Gerardo Pe tras comentarios sobre su salud mental: "Hay un límite"

Actor Brandon Gallesi encara en vivo a Mario Irivarren y Gerardo Pe tras comentarios sobre su salud mental: "Hay un límite"

LEER MÁS
Kevin Díaz lanza mensaje sobre el amor propio tras rumores de reencuentro entre Onelia Molina y Mario Irivarren: "Mi forma de amar ..."

Kevin Díaz lanza mensaje sobre el amor propio tras rumores de reencuentro entre Onelia Molina y Mario Irivarren: "Mi forma de amar ..."

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025