Durante la presentación del vestido rojo de Susy Díaz, un accidente provocó el caos cuando un chamán manchó su atuendo con un líquido negro. Fotos: difusión.

Durante la presentación del vestido rojo de Susy Díaz, un accidente provocó el caos cuando un chamán manchó su atuendo con un líquido negro. Fotos: difusión.

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Susy Díaz próximamente viajará a Europa para celebrar sus 63 años, gracias a una invitación especial que recibió de la comunidad latina residente en España. Antes de llegar al Viejo Continente, la exvedette acudió al Emporio Comercial de Gamarra, en el corazón de La Victoria, para que le confeccionen un exclusivo vestido rojo y luego aprovechó para que le hagan un baño de florecimiento antes de irse del Perú.

El último lunes 7 de septiembre, Susy Díaz ofreció una conferencia de prensa en Gamarra para la presentación oficial de su vestido. Sin embargo, la alegría duró poco cuando un chamán huancabambino, encargado de hacerle un ritual para asegurar la buena suerte para su viaje a Europa, vertió accidentalmente un líquido negro que embarró el vestido que la excongresista llevaba puesto, desatando el caos ante la mirada atónita de los periodistas que cubrían el evento.

Susy Díaz se prepara para celebrar sus 63 años en Europa, tras recibir una invitación de la comunidad latina en España. Antes de volar, visitó Gamarra para probarse un vestido exclusivo. Foto: difusión

Susy Díaz vivió tenso momento en Gamarra

Al darse cuenta que el chamán manchó su exclusivo atuendo, Susy Díaz no pudo ocultar su incomodidad, incluso, casi derrama unas lágrimas. "Ay, maestro, me ha manchado el vestido", exclamó preocupada, ante la atenta mirada de los periodistas. "Perdón, perdón, es el barro de la Laguna Negra", comentó el piurano.

Afortunadamente, el hecho no pasó de un susto, porque Bryseida Casablanca, la diseñadora que confeccionó el vestido rojo de Susy Díaz, apeló a la experiencia que tienen en Gamarra para darle una solución y dejar su traje como nuevo.

"Este ha sido un momento de estrés para mí. Imagínense todo el esfuerzo de mi diseñadora y las horas invertidas en un hermoso vestido. Felizmente, aquí en Gamarra son unos genios y podré llevar a mi viaje este hermoso vestido rojo", dijo Susy Díaz, quien días atrás abandonó una entrevista con Carlos Cacho.

Finalmente, Susy Díaz contó que está feliz porque celebrará sus 63 años en Europa y aclaró que no quiere saber de colágenos. "Ya no estoy para mantener a nadie, mi nueva pareja tiene que dar todo y tratarme como una reina", destacó la rubia. Además, recalcó que con ella no vale el 50/50, como fue el caso de Korina Rivadeneira y Mario Hart. "Nunca más les vuelvo a hablar. El mero loco quiso hacerme la pagadini pero lo boté", aseveró.