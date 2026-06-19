Susy Díaz se incomoda por pregunta sobre su pasado y abandona programa en vivo: “Me voy”

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Lo que parecía una entrevista más terminó convirtiéndose en un momento de tensión. Susy Díaz decidió abandonar abruptamente el pódcast 'Showpe' luego de mostrarse incómoda por las preguntas relacionadas con Walter Obregón, más conocido como el 'Huachano'.

La exvedette dejó claro su fastidio al notar que la conversación giraba en torno a capítulos difíciles de su vida privada, una etapa que, según expresó, no tiene intención de recordar ni de volver a exponer públicamente.

Susy Díaz abandona entrevista en vivo

Carlos Cacho y Susy Díaz repasaban distintos episodios de la vida de la popular figura televisiva. No obstante, el ambiente cambió cuando la conversación derivó hacia Walter Obregón, personaje con quien la excongresista protagonizó una controvertida historia sentimental que acaparó titulares durante años.

Todo comenzó cuando el maquillador comentó que ella recurría tanto a santos como a curanderos. Susy no tardó en corregirlo y marcó distancia con ese término. “Curandero, no brujo. Curandero. Curandero. Curandero. Una cosa es curandero, que te cura de enfermedades...”, aclaró de manera enfática.

La tensión se hizo evidente cuando Cacho respondió: “Ah, ya, ya. Amigo, el huachano, a quien quiero tanto. ¿Qué tal el huachano?”. La mención fue suficiente para incomodar a la influencer, quien decidió dar por terminada su participación en el programa.

“Bueno, ya pasó una hora, me voy. Porque si vamos a hablar cosas negativas…”, dijo mientras se levantaba de su asiento.

Aunque el conductor intentó restarle importancia al tema al señalar que se refería a alguien cercano a ella, la exvedette dejó clara su postura. “No, no, no, no. A mí no me gusta estar sentada en un sitio donde hablan de cosas negativas. Tengo 63 años... No”, respondió muy fastidiada, y dejó en claro que no estaba dispuesta a volver sobre ese episodio de su vida.

Carlos Cacho le pide disculpas a Susy Díaz

Al percatarse de la incomodidad que había generado, Carlos Cacho intentó aclarar que desconocía lo sensible que podía resultar el tema para Susy Díaz. “Yo pensé... no sabía yo la historia, no sabía. Perdóname”, expresó el conductor en un intento por calmar la situación.

Sin embargo, la excongresista se mantuvo firme y dejó en claro que no estaba dispuesta a seguir abordando episodios que considera dolorosos o negativos de su vida personal, motivo por el cual decidió retirarse momentáneamente del set.

Cuando parecía que la entrevista había llegado a su fin, ocurrió un giro inesperado. Tras permanecer algunos minutos fuera del estudio, Díaz regresó al pódcast y retomó la conversación, dejando atrás el tenso momento que se produjo a raíz de la mención de Walter Obregón.