Susy Díaz viajará a Europa para celebrar sus 63 años, gracias a una invitación de la comunidad latina en España. Aprovechará para recorrer varios países del continente. Foto: difusión

Susy Díaz viajará a Europa para celebrar sus 63 años, gracias a una invitación de la comunidad latina en España. Aprovechará para recorrer varios países del continente. Foto: difusión

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Susy Díaz, quien mostró su nuevo hogar tras dejar de vivir con Florcita, reveló que próximamente viajará a Europa para celebrar sus 63 años. La conocida figura de la televisión peruana recibió una invitación especial de la comunidad latina residente en España y aprovechará su estadía para recorrer distintos países del continente, una actividad que disfruta especialmente.

Uno de los principales motivos de su viaje será participar en una cena de gala organizada en reconocimiento a su extensa trayectoria artística. Para la ocasión, la popular 'rubia de los labios rojos' adelantó que no recurrirá a marcas internacionales de lujo. En su lugar, planea visitar el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, para encontrar a una diseñadora peruana que se encargue de confeccionar el vestido que lucirá durante el evento.

Susy Díaz cumplirá 63 años el 28 de setiembre próximo.

La exparlamentaria también comentó que elegirá personalmente las telas y detalles de la prenda, con la intención de llevar un diseño llamativo y acorde con la celebración. "Estoy feliz de recibir este reconocimiento y sobre todo me alegra que sea en este mes de septiembre donde cumplo años, un mes que siempre me ha traído fortuna a mi vida. Tengo la ilusión de llevar un hermoso vestido rojo. Una amiga me ha recomendado a una buena diseñadora en Gamarra, así que iré a conocerla en los próximos días para ver modelos y telas", comentó Susy Díaz, quien busca deslumbrar en Europa con una prenda que resalte el talento nacional.

Susy Díaz vuelve a apostar por el amor

En otro momento, Susy Díaz, quien tuvo una tensa entrevista con Carlos Cacho, contó que decidió comenzar el mes de su cumpleaños realizando un ritual de santería blanca, con la esperanza de conocer a una nueva pareja, ya sea peruana o extranjera.

Luego de varias experiencias sentimentales que no prosperaron, la excongresista optó durante un tiempo por mantenerse soltera y priorizar su independencia. Sin embargo, este 2026 ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y asegura tener claro qué cualidades espera encontrar en su futura pareja.

"Quiero un hombre fiel, que me respete, que me sume y que sepa valorarme. Puede ser de la costa, sierra o selva, incluso del extranjero; lo que Dios me mande. Me gustaría que tenga entre 50 y 55 años, ni muy joven ni mayor que yo", señaló Susy Díaz.

Susy Díaz busca al ser amado con ritual.

Asimismo, la artista aprovechó el anuncio para lanzar la que promete ser su nueva frase bandera: "Hay que disfrutar de la vida. Si el marido te deja, olvida y disfruta la vida; si te pusieron los cuernos, olvida y disfruta la vida. La vida es tan corta que ¿para qué amargarse? No tengo miedo de decir mi edad, a mis 63 años me siento con mucha energía para trabajar y viajar que es lo que más me gusta ahora".