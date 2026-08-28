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Samahara Lobatón expone que Shirley Arica no cumplió con darle su parte del premio de 'La Granja VIP Perú' pese a acuerdo: "Ni un sol me cayó"

La influencer Samahara Lobatón sigue generando revuelo en 'La Prisión del Destino 2'. Esto dijo sobre Shirley Arica, quien ganó el premio de S/100.000 de 'La Granja VIP Perú' tras vencer a Pamela López.

Actualmente, Shirley Arica y Samahara Lobatón se encuentran distancias tras su paso por 'La Granja VIP Perú'
Actualmente, Shirley Arica y Samahara Lobatón se encuentran distancias tras su paso por 'La Granja VIP Perú' | Foto: composición LR/Instagram/Panamericana
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Samahara Lobatón sigue generando polémica dentro del reality ‘La Prisión del Destino 2’. Tras las fuertes discusiones con Youna y el enfrentamiento con la cubana Sheila Sánchez, que terminó en agresiones físicas, la influencer afirmó que Shirley Arica no cumplió con entregarle la parte del premio de ‘La Granja VIP Perú’ que habían acordado dividir.

La declaración surge en medio del distanciamiento con la popular ‘Chica Realidad’, quien reiteró en ‘Q’ Bochinche’ que su amistad con Lobatón sigue rota por el conflicto de traición que involucró a Pablo Heredia y Alessandra Fuller.

PUEDES VER: Melissa Klug pone en evidencia a Samahara Lobatón y expone sus fuertes mensajes con Youna: "Se insultan y se dicen de todo"

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Samahara Lobatón asegura que Shirley Arica no le dio su parte del premio de ‘La Granja VIP Perú’

Dos meses después del final de ‘La Granja VIP Perú’, donde Shirley Arica se coronó como ganadora de los S/100.000 tras imponerse a Pamela López, Samahara Lobatón volvió a referirse al premio durante su participación en ‘La Prisión del Destino 2’. El tema surgió cuando algunos concursantes comentaban sobre posibles estrategias de cooperación para dividirse un pozo. En ese momento, la influencer intervino para revelar que también había pactado una táctica similar, aunque nunca llegó a recibir su parte. “Que si ganan se van a dividir la plata. Así dije yo con mi amiga del reality y ni un sol me cayó”, aseguró.

Su afirmación, hecha en tono ligero y distendido, generó rápidamente reacciones en TikTok. Muchos seguidores de ‘La Granja’ recordaron que ella y la ‘Chica Realidad’ sí habían mencionado ese acuerdo. Sin embargo, las opiniones se dividieron: algunos acusaron a Arica de no cumplir su palabra, mientras que otros señalaron que el pacto dependía de que ambas llegaran a la final, lo que no ocurrió, pues Shirley fue la única integrante del ‘Team Víboras’ en disputar la última etapa del programa.

Hasta el momento, Arica no ha respondido directamente a las declaraciones de Lobatón. Por otro lado, en su reciente participación en ‘Q’ Bochinche’ reveló que la hija de Melissa Klug le escribió hace poco, lo que despertó sospechas de que lo hizo únicamente para obtener votos en el reality que comparte con Youna en Miami. Aun así, aclaró que mantiene cariño por ella y que las puertas a una conversación en persona siguen abiertas para cuando regrese a Perú.

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