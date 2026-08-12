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Shirley Arica es operada de emergencia tras complicación con sus prótesis mamarias: "Los dolores aumentaron"

Shirley Arica presentó fuertes dolores por el desplazamiento de una de sus prótesis mamarias por lo que tuvo que ser operada de emergencia. La popular 'Chica realidad' reveló fuertes medidas tras su delicado estado de salud.

Shirley Arica se sometió a una operación de emergencia por fuertes dolores en su prótesis. Foto: composición LR/Instagram/shirleyarica27
Shirley Arica se sometió a una operación de emergencia por fuertes dolores en su prótesis. Foto: composición LR/Instagram/shirleyarica27
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Shirley Arica atraviesa un delicado momento luego de ser operada de emergencia debido a una complicación con sus prótesis mamarias. La influencer contó que durante los últimos meses presentó molestias por el desplazamiento de uno de sus implantes, pero en los últimos días los dolores aumentaron y tuvo que acudir a un médico.

La exmodelo de 37 años reveló que, tras someterse a los exámenes correspondientes, los especialistas le recomendaron una intervención inmediata para evitar complicaciones. "En los últimos días, los dolores aumentaron y, tras acudir al médico y realizar los exámenes correspondientes, me dijeron que tenía que ser intervenida de emergencia para evitar complicaciones", contó.

Shirley Arica

Shirley Arica reaparece en clínica tras ser operada. Foto: Instagram/Instrándula

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¿Qué le pasó a Shirley Arica con sus prótesis mamarias?

A través de sus redes sociales, Shirley Arica explicó que las molestias comenzaron meses atrás y estaban relacionadas con el desplazamiento de uno de sus implantes. La situación se complicó en los últimos días, cuando los dolores aumentaron considerablemente. Ante ello, la modelo acudió a especialistas y se realizó los exámenes necesarios para conocer el estado de sus prótesis.

Tras ser evaluada, recibió la recomendación de someterse a una operación de emergencia con el objetivo de evitar mayores complicaciones. “Ayer fue la operación y, gracias a Dios, todo salió bien. Ahora tendré unos días de descanso médico para enfocarme en mi recuperación y permanecer en casa”, escribió la influencer en el mensaje que acompañó con una imagen desde la clínica.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la exmodelo atraviesa una complicada situación relacionada con su salud durante el año. A inicios de 2026, la ganadora de 'La granja VIP Perú' se sometió a una operación por cálculos renales y, debido a la gravedad de su estado, llegó a cuidados intensivos.

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Shirley Arica reprograma presentación y pausa su contenido en YouTube

La operación de emergencia también generó cambios en la agenda de Shirley Arica. La influencer anunció que tuvo que reprogramar una de sus próximas actividades debido a su proceso de recuperación. En ese sentido, comunicó que la 'Fiesta indomable' ya no se realizará en la fecha inicialmente prevista y confirmó que el evento fue trasladado para el sábado 29 de agosto.

Asimismo, la influencer informó que hará una pausa temporal en su contenido digital durante esta semana para priorizar su recuperación. "Descansaremos esta semana de YouTube para retomar la que viene con mucho más fuerza y grandes sorpresas", se lee en el mensaje compartido por la exmodelo.

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