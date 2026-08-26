Shirley Arica reapareció en el pódcast ‘Sin más que decir’ para hablar sobre su experiencia en realities y su relación con Samahara Lobatón, quien participa en ‘La prisión de Destino 2’. Foto: captura/Youtube

Shirley Arica reapareció en el pódcast ‘Sin más que decir’ para hablar sobre su experiencia en realities y su relación con Samahara Lobatón, quien participa en ‘La prisión de Destino 2’. Foto: captura/Youtube

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Shirley Arica reapareció este miércoles 26 de agosto en el pódcast 'Sin más que decir' para hablar de su experiencia en los realities de convivencia. Durante el programa, la 'Chica realidad' aseguró que ella no tocaría las puertas para que le den trabajo, como lo habría hecho Samahara Lobatón, quien en la actualidad se encuentra en 'La prisión de Destino 2', donde también participa su expareja, Youna.

En otro momento, Israel Dreyfus le preguntó a Shirley Arica qué opina del desempeño de Samahara Lobatón en 'La prisión de Destino 2', a lo que ella dijo que ya no son amigas, a raíz de la salida que compartió con Pablo Heredia y su ex Alessandra Fuller. Asimismo, reveló que la hija de Melissa Klug le envió un mensaje de texto para pedirle disculpas, antes de que ingrese al reality de Miami.

Shirley Arica expone a Samahara Lobatón

Como Shirley Arica, quien fue operada de emergencia, bloqueó de todas sus redes sociales a Samahara Lobatón, esta no tuvo mejor idea que mandarle un mensaje de texto, donde le pidió disculpas por haberla hecho sentir mal con su comportamiento. Asimismo, le expresó que le tiene mucho cariño y espera que puedan solucionarlo cuando regrese a Perú.

En tanto, la ganadora de 'La granja VIP Perú' contó cómo se sintió tras la traición de Lobatón. "Sí me dolió porque es alguien que quería mucho, le he contado muchas cosas de mí, creo que a mí me cuesta mucho abrirme con la gente tan rápido y siento que con ella como que hubo esa cierta conexión. Me llevé superbién con ella en tan poco tiempo", manifestó.

Shirley Arica aclaró que ya perdonó a Samahara Lobatón porque siente que las disculpas fueron de corazón y le respondió que cuando regrese a Perú, buscarán la manera de retomar la amistad. "Creo que ahora sí quiso disculparse de verdad. No sé si por el apoyo, porque yo no voy a hacer ninguna campaña por Samahara, no voy a salir a decir nada, porque yo tengo una conversación pendiente con ella y creo que si en realidad nosotras queremos ser amigas o ella quiere reivindicarse, la conversación se va a dar en cuatro paredes y no tiene nada que ver con un reality. Ella sabe que la quiero un montón, que ojalá le vaya bien, que pueda sobrevivir a ese reality", añadió.