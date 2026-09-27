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Querida influencer peruana conmueve al revelar que internó a su madre en un centro de rehabilitación: "Con la esperanza"

La tiktoker peruana, que cuenta con una gran comunidad de seguidores, confirmó que su madre ingresó a un centro de rehabilitación por sus problemas con el alcohol. La decisión la tomó con su hermana para ayudarla en su recuperación.

Moca explicó que la decisión de internar a su madre la tomó con su hermana. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
Moca explicó que la decisión de internar a su madre la tomó con su hermana. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
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Moca sorprendió a sus seguidores al revelar que su madre ingresó a un centro de rehabilitación debido a sus problemas con el alcohol. La tiktoker decidió contar lo ocurrido después de recibir numerosas preguntas sobre la situación familiar.

La creadora de contenido explicó que tomó la decisión junto a su hermana y que previamente había advertido a su madre que buscarían ayuda profesional si volvía a consumir alcohol. También aclaró que no está presa ni fue abandonada por su familia, sino que se encuentra en tratamiento.

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Tiktoker Moca revela que internó a su madre por problemas con el alcohol

Moca publicó un video para explicar directamente lo que estaba ocurriendo. “Chicas, mucha gente me pregunta si es broma y no, no es broma”, afirmó al confirmar que su madre había ingresado a un centro de rehabilitación.

La joven contó que su hermana también participó en la decisión y que ambas consideraron necesario que su madre recibiera atención especializada. “Mi mamá está entrando ahorita a un centro por lo que pues ustedes saben que tiene problemas con el alcohol”, explicó.

Según relató Moca, anteriormente había advertido a su madre sobre las consecuencias de volver a tomar. “Yo y mi hermana hemos decidido, porque yo le advertí la última vez que si ella volvía a tomar yo la iba a internar. Y pues estoy cumpliendo”, señaló.

La influencer también aclaró las versiones que surgieron en redes sociales y negó que su madre estuviera detenida. “Mi mamá no se ha ido presa, ella está libre”, aseguró.

De acuerdo con su explicación, permanecerá en el centro como parte de un proceso destinado a su recuperación.

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"Que Dios le dé la fuerza necesaria": la reflexión final de Moca tras internar a su madre

Moca y sus hermanas también compartieron un comunicado en el que explicaron que decidieron internar a su madre porque la aman y quieren verla bien. La familia pidió respeto y oraciones durante el proceso.

“Lo hacemos porque la amamos y queremos verla bien”, señalaron en el mensaje. También solicitaron a sus seguidores acompañarlas con oraciones: “Les pedimos respeto y oraciones por su recuperación. Que Dios le dé la fuerza necesaria para salir adelante”.

La tiktoker dejó claro que no continuará exponiendo detalles de la situación familiar. Después de aclarar el motivo del ingreso y descartar cualquier problema legal, anunció que no hablará más públicamente del caso.

“Yo como hija mayor he decidido meterle a un centro para que pues se pueda recuperar. Y sí se va a recuperar”, afirmó Moca antes de cerrar su mensaje con una frase contundente: “Y pues nada, chicas, es mi último comunicado”.

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