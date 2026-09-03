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Susana Alvarado comparte sentido mensaje tras recibir críticas por su relación con Paco Bazán: "Todo me enseñaste, menos a olvidarte"

¿Terminaron? Luego de que Magaly Medina expusiera el gran daño que Susana Alvarado le estaría haciendo a Paco Bazán, la cantante de Corazón Serrano tomó una dura decisión y compartió un triste mensaje en redes.

Paco Bazán y Susana Alvarado tienen una de las relaciones más sólidas del medio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Paco Bazán y Susana Alvarado tienen una de las relaciones más sólidas del medio. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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Susana Alvarado volvió a generar comentarios en redes sociales después de compartir una publicación relacionada con Corazón Serrano, en medio de la polémica que involucra a Paco Bazán y las recientes declaraciones de Magaly Medina. La cantante optó por no responder directamente a las críticas, pero su publicación no pasó desapercibida entre sus seguidores.

La integrante de la agrupación de cumbia mantiene su vida personal alejada de los reflectores y suele evitar pronunciarse sobre asuntos relacionados con su relación sentimental. Esta vez, compartió una imagen con una letra cargada de sentimiento, situación que despertó especulaciones debido al contexto en el que fue difundida.

Susana Alvarado comparte publicación de Corazón Serrano.

Susana Alvarado comparte publicación de Corazón Serrano.

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El sensible mensaje de Susana Alvarado en redes

Susana Alvarado utilizó sus historias de Instagram para compartir una publicación de Corazón Serrano que incluía un mensaje sobre el desamor y la superación personal. La imagen contenía una carta cuya primera frase decía: "Ay, amor, todo me enseñaste, menos olvidarte…".

El texto continuaba con una referencia al dolor emocional y a la decisión de salir adelante pese a las dificultades: "Aunque tenga el corazón llorando, yo del suelo me estoy levantando. Cueste lo que cueste yo de aquí te sacaré". Estas palabras rápidamente llamaron la atención por aparecer después de los comentarios realizados sobre su romance con Paco Bazán.

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¿Qué dijo Magaly Medina sobre la relación de Susana Alvarado y Paco Bazán?

La controversia comenzó a tomar mayor fuerza después de que Magaly Medina analizara públicamente la situación de Paco Bazán y su actual exposición en la televisión y la farándula peruana. La periodista cuestionó la menor presencia mediática del exfutbolista y planteó si esta situación podría estar vinculada con su relación sentimental.

“Hace tiempo está desaparecido de todos lados. Desaparecido, yo no sé si es a partir de su noviazgo con esta chica (Susana Alvarado). A veces que más te hacen las parejas en tu vida. ¿no? O te ayudan a subir o te ayudan a desaparecer y hundirte”, manifestó la 'Urraca' frente a las cámaras.

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