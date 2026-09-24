Robbie Williams sorprende a sus fans en su hotel y da breve show tras cancelarse su concierto en Lima

Robbie Williams es considerado uno de los cantantes pop más importantes de la historia. Foto: Canal N.

Robbie Williams es considerado uno de los cantantes pop más importantes de la historia. Foto: Canal N.

Robbie Williams recibió a los cientos de fanáticos que llegaron hasta el hotel donde se aloja en Miraflores, luego de que se cancelara su segundo concierto en el Arena 1 de la Costa Verde. La decisión se tomó por problemas de seguridad y desorden en las salidas, según lo dictaminado por la Municipalidad de San Miguel.

El cantante británico salió de su habitación para tener un breve encuentro con sus seguidores y los sorprendió al dar una presentación improvisada. El artista les interpretó su éxito 'Angels' mientras los asistentes cantaban con él y levantaban pancartas para mostrarle su admiración.

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Robbie Williams da concierto improvisado afuera de su hotel en Miraflores

La presentación improvisada de Robbie Williams fue recibida con aplausos y gritos por los cientos de fanáticos que se acercaron al hotel donde se hospeda el cantante en Miraflores. Según imágenes de Canal N, el cantante británico, de 52 años, salió con un buzo negro y una gorra, mientras se mostraba muy sonriente ante sus fans.

En otro momento, el intérprete de 'Rock DJ' hizo un gesto de disculpas con sus manos, aparentemente en referencia a la cancelación de su segundo concierto en Lima. Al finalizar su presentación, el artista se desabrochó su casaca y mostró una camiseta de la selección peruana de futbol, lo que generó el júbilo en el público presente.

El cantante no pudo realizar el evento que tenía programado en el Arena 1 de la Costa Verde y de esta manera se despidió de Lima.

¿Qué pasará con el concierto cancelado de Robbie Williams? Esto dice Indecopi

El segundo concierto de Robbie Williams, que fue cancelado, tenía todas las entradas vendidas. Por esa razón, Indecopi publicó un comunicado e instó a la empresa organizadora, ‘One Entertainment’, a que informe de manera a los usuarios sobre la devolución del dinero.

Además, Indecopi señaló que, si la presentación es reprogramada para una nueva fecha, la empresa deberá comunicarlo de forma oportuna y explicar las alternativas que tendrán los consumidores.